Что значат "очереди отключений света", о которых объявляют энергетики: украинцам объяснили, как понять графики

"Укрэнерго" с конца июня 2024 года изменило подход к графикам отключений света. Теперь каждый день компания объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. Это – техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки.

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Об этом говорится в разъяснении "Укрэнерго". "Сколько очередей применять во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе", – заявили в компании.

Однако существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без света. Так:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

графиков означает в сутки (суммарно из 24 часов); 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

ограничений в сутки; 3 очереди – 12 часов без света в сутки;

без света в сутки; 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.

"Но как в течение суток распределить эту нагрузку – рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона", – добавили в "Укрэнерго". В ряде регионов для этого, к примеру, существует система с разными типами "зон отключений" в графиках.

Такие графики применяет ДТЭК в Киеве, Киевской области, на Одесщине, в Донецкой области и на Днепропетровщине. Зоны в таблицах с графикам отключений обозначены разными цветами:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

– это время, когда света точно нет; светло-серая зона – отключения света возможны;

– отключения света возможны; белая зона – свет гарантированно есть.

То есть в указанных регионах количество очередей отключений прямо влияет на применение "светло-серых зон". Как показывает практика, выключать свет в этих зонах обычно начинают в часы, когда "Укрэнерго" объявляет три очереди отключений. Впрочем, даже в такой ситуации при снижении потребления свет могут вернуть раньше, чем начнется "белая зона".

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" перенесло ранее анонсированные замеры потребления с июля на последующие месяцы. Это значит, что запланированные с 9 июля дни без отключений света отменяются.

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