Что происходит в энергосистеме: в Минэнерго обратились к украинцам

В Украине энергетики осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры. Возобновляемые работы на поврежденных энергообъектах продолжаются. При этом энергетики призывают украинцев бережно использовать электроэнергию.

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"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – пояснили в Минэнерго.

Так, в Херсоне в результате вражеских обстрелов Днепровского района повреждены линии электропередач. Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, часть частного сектора без электроснабжения.

Донетчина: в Краматорске, Дружковке и Константиновке возобновили электроснабжение. С пятницы, 7 февраля, Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка находились без электричества в результате вражеских обстрелов.

Краматорск, Дружковка и Константиновка уже с электричеством. На очереди – Славянск. Электроснабжение в городе планируют возобновить в ближайшие часы. Кроме бытовых потребителей, поставки электричества возобновили также на Краматорскую ТЭЦ, и после обследования и необходимых работ возобновлено теплоснабжение до 528 многоэтажек Краматорска.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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