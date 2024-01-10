Что будет с субсидиями в 2024 году: украинцам объяснили, для кого изменится размер выплаты

Украинцам в 2024 году не планируют сокращать размеры субсидий на оплату коммунальных счетов, даже несмотря отсутствие утвержденной финпомощи от международных партнеров Украины. При этом суммы субсидий будут меняться с учетом повышения тарифов, если оно произойдет, а также роста соцвыплат, которые влияют на доходы субсидиантов. То есть субсидия изменится у тех получателей, чье финансовое положение изменилось.

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Об этом заявила первая замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона. Она напомнила, что согласно системным правилам, не более 15% доходов семьи тратится на коммунальные услуги.

При этом в случае изменения или самих доходов, или стоимости коммуналки меняется и размер субсидии. "Субсидия – наиболее живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на изменение всех показателей. После роста социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что у семьи больше доходов", – объяснила Марчак.

В то же время, Марчак заверила: сокращения финансирования субсидий и общего "урезания" помощи не будет. "Напротив, на 2024 год в государственном бюджете предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии", – добавила чиновница.

К слову, несмотря на прогнозы задержки выплат субсидий и другой соцпомощи без получения Украиной денег от западных партнеров, финансирование этих выплат в январе происходит по графику. То есть все субсидианты получат свои компенсации вовремя.

Так, в декабре на субсидии было выделено 6,9 млрд грн. В январе тарифы на отопление, электричество, газ не изменились, а за четверть месяца уже было профинансировано 4,2 млрд грн, т. е. 60,8% от декабрьских расходов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине каждая семья, обогревающая в зимний период свое жилье дровами или углем, может получить помощь на приобретение твердого печного топлива. Проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности, УВКБ ООН, которое финансирует часть повышенных выплат.

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