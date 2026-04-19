Будут ли выключать свет в Украине 20 апреля: в "Укрэнерго" рассказали, чего ожидать

В понедельник, 20 апреля, украинцев ждет день со светом. Отключений электроэнергии не ожидается ни у промышленных, ни у бытовых потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго". В то же время в компании просят потребителей не включать мощные электроприборы в вечерние часы.

Это означает, что ни графиков почасовых отключений (ГПВ) для населения, ни графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности не будет.

Однако энергетики обратились к украинцам с просьбой ограничить пользование мощными электроприборами. Их просят ограничить использование энергозатратных приборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Как узнать графики отключений в своей области

В то же время ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций. Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.

В случае изменений информацию о возможных отключениях следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцам следует готовиться к отключениям света из-за сочетания сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Избежать ограничений можно при отсутствии обстрелов, стабильной работы электростанций, своевременного завершения ремонтов на АЭС.

