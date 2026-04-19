Будут ли выключать свет в Украине 20 апреля: в "Укрэнерго" рассказали, чего ожидать
В понедельник, 20 апреля, украинцев ждет день со светом. Отключений электроэнергии не ожидается ни у промышленных, ни у бытовых потребителей.
Об этом сообщает "Укрэнерго". В то же время в компании просят потребителей не включать мощные электроприборы в вечерние часы.
Это означает, что ни графиков почасовых отключений (ГПВ) для населения, ни графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности не будет.
Однако энергетики обратились к украинцам с просьбой ограничить пользование мощными электроприборами. Их просят ограничить использование энергозатратных приборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Как узнать графики отключений в своей области
В то же время ситуация в энергосистеме остается переменной и в значительной степени зависит от погодных условий, ведь облачность может снижать эффективность работы солнечных электростанций. Дополнительным фактором риска остаются обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны российских войск.
В случае изменений информацию о возможных отключениях следует отслеживать на официальных ресурсах операторов энергоснабжения:
Как сообщал OBOZ.UA, летом украинцам следует готовиться к отключениям света из-за сочетания сильной жары до +40°C и повышенной нагрузки на энергосистему, что создает риск дефицита электроэнергии. Избежать ограничений можно при отсутствии обстрелов, стабильной работы электростанций, своевременного завершения ремонтов на АЭС.
