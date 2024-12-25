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Будут ли отключения 26 декабря: в "Укрэнерго" сообщили, к чему готовиться

Станислав Кожемякин
Коммуналка
2 минуты
2,5 т.
Украинцам сообщили о новых отключениях электроэнергии

Из-за повреждений энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 26 декабря в Украине снова введут меры по ограничению потребления электроэнергии. Впрочем, они будут значительно более мягкими, чем накануне – одновременно будут отключать только 1,5 очереди граждан.

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Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". В компании объяснили, что для сохранения энергосистемы и сбережения потребления будут ограничены:

  • для бытовых потребителей:
    • 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
    • 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
  • для промышленности и бизнеса:
    • 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

Энергетики заверили, что работают, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное в результате российских обстрелов. Поэтому они призывали к экономному потреблению электроэнергии, когда она появляется по графику.

Напомним, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Поэтому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей, чем нужно.

Поэтому с 16 декабря 2024 года в Украине была введена новая система отключений света, единая для всех областей. Эти графики, как пояснил Харченко, позволят более точно балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей. Следить за важными обновлениями по графикам ограничений электроснабжения можно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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