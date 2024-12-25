Будут ли отключения 26 декабря: в "Укрэнерго" сообщили, к чему готовиться

Из-за повреждений энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 26 декабря в Украине снова введут меры по ограничению потребления электроэнергии. Впрочем, они будут значительно более мягкими, чем накануне – одновременно будут отключать только 1,5 очереди граждан.

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Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". В компании объяснили, что для сохранения энергосистемы и сбережения потребления будут ограничены:

для бытовых потребителей: 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений; 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

для промышленности и бизнеса: 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.



Энергетики заверили, что работают, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное в результате российских обстрелов. Поэтому они призывали к экономному потреблению электроэнергии, когда она появляется по графику.

Напомним, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Поэтому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей, чем нужно.

Поэтому с 16 декабря 2024 года в Украине была введена новая система отключений света, единая для всех областей. Эти графики, как пояснил Харченко, позволят более точно балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей. Следить за важными обновлениями по графикам ограничений электроснабжения можно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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