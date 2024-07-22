Будет ли новое повышение цен на электроэнергию: сколько может стоить свет

Украинское правительство не планирует новые повышения тарифов на электроэнергию до 30 апреля 2025 года, оставляя их на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Государство продолжает субсидировать часть стоимости электроэнергии для населения.

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Об этом в блицинтервью OBOZ.UA рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. В мае 2024 года украинское правительство приняло решение об установлении нового тарифа на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч

Светлана Гринчук пояснила, что новый тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями – "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Она отметила, что рыночная стоимость электроэнергии сейчас составляет около 7,5 грн/кВт*ч, то есть тариф для населения субсидируется государством.

"Раньше тариф был на уровне 2,64 грн/кВт*ч. Тогда государство также субсидировало население, поскольку этот тариф не покрывал значительную часть реальной цены ", - подчеркнула Гринчук.

Из-за значительных разрушений объектов энергетики, вызванных военными действиями, государство вынуждено направлять большие средства на их восстановление. Это одна из причин, почему правительство не может финансово поддерживать население в тех объемах, что раньше. Однако, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, государство продолжает компенсировать часть тарифа для бытовых потребителей.

Льготная цена электроэнергии для населения возможна благодаря механизму ПСО (специальные обязанности по обеспечению общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии). Этот механизм позволяет государству поддерживать население субсидируя разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и установленным для населения тарифом.

По словам Гринчук, стоимость электроэнергии для украинских бытовых потребителей после повышения тарифа остается одной из самых низких в Европе. Например, в Молдове, Болгарии или Македонии тарифы значительно выше.

Денежные средства, полученные от повышения тарифа, направляются на ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры. Благодаря этим средствам, в 2023 году удалось отремонтировать около 20 ГВт мощности и добавить в систему еще 3 ГВт, что позволило подготовить энергетическую систему к зиме.

В настоящее время у украинского правительства нет планов нового повышения цен на электроэнергию. Продление действия механизма ПСО до 30 апреля 2025 обеспечит стабильность тарифов на ближайший период, что позволит потребителям планировать свои расходы и сохранять доступ к электроэнергии по приемлемой цене.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ощутимо возросла стоимость коммунальных услуг. За год – с мая 2023-го по май 2024-го – тарифы увеличились в целом на 18,6%. При этом, например, именно электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, в то время как стоимость ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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