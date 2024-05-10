Без света каждый час сидят сотни тысяч украинцев: где самая сложная ситуация с подачей электроэнергии

Наибольшие разрушения от российских обстрелов понесли энергосистемы Харьковской и Днепропетровской областей. К примеру, на Харьковщине ежечасно без света находятся 200-250 тыс. человек.

Об этом сообщил генеральный директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. Он отметил: в этой области энергетики не имеют возможности обеспечить током 100% потребителей.

"У нас есть два региона, которые страдают больше всего. Первое – это Харьков. Мы имеем там сетевые ограничения. Это означает, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света", – сказал Коваленко.

На Днепропетровщине же, по его словам, ограничения действуют еще с мартовских обстрелов. "Они касаются, прежде всего, промышленности, которая много потребляет", – объяснил энергетик.

В свою очередь, отметим: с 6 мая графики отключений в Харькове и области обновили. Нынешний график действует до 10 мая включительно.

Согласно этому расписанию, свет должны были отключать по меньшей мере на 3 часа в день. Однако в "Харьковоблэнерго" ранее предупреждали, что из-за ремонтных работ могут возникать более длительные отключения электроэнергии, чем анонсированные.

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В то же время, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина может снизить эффективность российских ударов по энергосистеме, в частности, за счет децентрализованной генерации. Как объяснили в "Укрэнерго", по этому принципу, вместо нескольких больших энергообъектов запускается в работу много меньших – что позволяет максимально нивелировать последствия возможного разрушения любого из них, ведь урон будет сравнительно незначительный.

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