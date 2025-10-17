В Украине 17 октября вернули графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО, "экстренные отключения"). Они уже полноценно действуют в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской областях. ГАВ – это "графики без графиков", т.е. четкого расписания отключений – они вводятся, когда нужно срочно сбалансировать энергосистему, потому заранее предупредить потребителей невозможно.

В то же время, в Черниговской области продолжаются почасовые отключения (ГПВ, они же плановые или стабилизационные), а еще по всей стране введен режим ограничений мощности для промышленности и бизнеса (ГОМ), сообщают в облэнерго и "Укрэнерго". OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электричества 17 октября: главное

Аварийные отключения (ГАО) утром действуют для трех очередей потребителей . Это означает, что одновременно отключают по три подгруппы.

введены Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях. Во всех областях также применяется ограничение мощности для промышленности и бизнеса (ГОМ) – с 7:00 до 22:00. Фактически, это не отключения.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

держится на высоком уровне из-за облачной и холодной погоды в большинстве регионов. В течение всех суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии – энергетики просят ограничить пользование мощными электроприборами и не включать их одновременно.

Виды графиков: какие бывают, как различить

ГАО – это экстренное отключение потребителей, вызванное внезапным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Поскольку это аварийная мера, он не имеет заранее определенных часов и представляет собой перечень адресов, которые могут быть отключены. ГАВ вводится в течение 15 минут после распоряжения НЭК "Укрэнерго " .

СГАО – спецграфик аварийных отключений. Вводится в критических случаях, чтобы сохранить стабильность энергосистемы.

"ГАО применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки", – напомнили в "Сумыоблэнерго" и добавили, что единственная причина ограничений – это повреждения энергообъектов вследствие обстрелов армией РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала удары по энергетике Украины, что является свидетельством намерений агрессора лишить население света зимой. С наибольшими же рисками отключений электроэнергии могут столкнуться жители четырех регионов.

