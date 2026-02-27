УкраїнськаУКР
АЭС работают на сниженной мощности: украинцам ужесточили графики отключений света

Иллюстрация - отключение света в Украине

В пятницу, 27 февраля, в большинстве областей Украины действуют почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения были усилены, т.к. после российского обстрела в ночь на четверг пришлось уменьшить мощность атомной генерации. Также в районах Одесской области с самой сложной ситуацией до сих пор применяются аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщают "Укрэнерго" и Минэнерго, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 27 февраля: главное

  • В результате обстрелов накануне, 26 февраля, произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы АЭС вынужденно снизили генерацию.
  • Из-за этого по всей "дефицитной" части энергосистемы ввели дополнительные ограничения, т.е. ужесточили графики.
  • В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
  • Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например во Львовской и Ивано-Франковской областях.
  • Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения света по областям: графики на 27 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют, общее расписание не публикуется.

Киевская область

Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики. Проверять их нужно по конкретному адресу. Энергетики просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

График отключений электроэнергии в Киевской области
График отключений электроэнергии в Киевской области

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области – почасовые графики.

График отключений электроэнергии в Одесской области
График отключений электроэнергии в Одесской области

Полтавская область

В области применяются почасовые графики в объеме 3,5-4 очередей (до ужесточения графиков было от 1,5 очередей). Самый строгий режим отключений – в период с 06:00 до 20:00.

График отключений электроэнергии в Полтавской области

Харьковская область

Действует почасовой график отключений электроэнергии. Расписание такое:

  • 1.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
  • 1.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
  • 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);
  • 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 3.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 3.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 4.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 4.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);
  • 5.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 5.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);
  • 6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов);
  • 6.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов).

Сумская область

Действует график почасовых отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 16 в сутки.

График отключений электроэнергии в Сумской области

Хмельницкая область

В Хмельницкой области 27 февраля уже увеличивали объем почасовых отключений. Действует такой обновленный график:

График отключений электроэнергии в Хмельницкой области

Где смотреть график и группу отключений в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, нарушения в графиках отключения света, которые выявили в Винницкой области, могут быть и в других регионах Украины. Но в некоторых случаях объем электроэнергии может быть действительно трудно распределить.

