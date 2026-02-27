АЭС работают на сниженной мощности: украинцам ужесточили графики отключений света

В пятницу, 27 февраля, в большинстве областей Украины действуют почасовые графики отключений электроэнергии. Ограничения были усилены, т.к. после российского обстрела в ночь на четверг пришлось уменьшить мощность атомной генерации. Также в районах Одесской области с самой сложной ситуацией до сих пор применяются аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщают "Укрэнерго" и Минэнерго, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 27 февраля: главное

В результате обстрелов накануне, 26 февраля, произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий. Для балансировки системы АЭС вынужденно снизили генерацию .

. Из-за этого по всей "дефицитной" части энергосистемы ввели дополнительные ограничения, т.е. ужесточили графики .

. В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света , а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Отключений нет в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), например во Львовской и Ивано-Франковской областях .

в тех регионах, где не возникает проблем ни с производством электроэнергии (состояние генерации), ни с ее доставкой до потребителей (состояние сетей), . Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Отключения света по областям: графики на 27 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют, общее расписание не публикуется.

Киевская область

Действуют стабилизационные отключения, то есть почасовые графики. Проверять их нужно по конкретному адресу. Энергетики просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать экстренных отключений.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. По всей остальной области – почасовые графики.

Полтавская область

В области применяются почасовые графики в объеме 3,5-4 очередей (до ужесточения графиков было от 1,5 очередей). Самый строгий режим отключений – в период с 06:00 до 20:00.

Харьковская область

Действует почасовой график отключений электроэнергии. Расписание такое:

1.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов); 1.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов); 2.1 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-22:00 (суммарно 15 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-03:00, 06:30-13:30, 17:00-24:00 (суммарно 17 часов); 3.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 3.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 4.1 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 4.2 – 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов);

– 00:00-06:30, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 17 часов); 5.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);

– 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов); 5.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов);

– 03:00-10:00, 13:30-20:30, 22:00-24:00 (суммарно 16 часов); 6.1 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов);

– 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов); 6.2 – 03:00-10:00, 13:30-20:30 (суммарно 14 часов).

Сумская область

Действует график почасовых отключений. Суммарное количество часов без света составляет до 16 в сутки.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области 27 февраля уже увеличивали объем почасовых отключений. Действует такой обновленный график:

Где смотреть график и группу отключений в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, нарушения в графиках отключения света, которые выявили в Винницкой области, могут быть и в других регионах Украины. Но в некоторых случаях объем электроэнергии может быть действительно трудно распределить.

