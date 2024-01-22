Чтобы развивать экономику, нужна максимально прозрачная тарифная политика со стороны государства, – Забловский

В условиях войны государство должно позаботиться о том, чтобы создать партнерские отношения с бизнесом, ведь только так можно обеспечить развитие экономики. Поэтому необходимо вернуть публичные обсуждения тарифной политики и работать над достижением компромиссов в этом направлении.

Видео дня

Такое убеждение выразил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"До войны бизнесу и государственным монополиям удавалось находить компромиссные решения по тарифной политике. Но для этого нужно придерживаться определенных правил: прежде всего, должна быть прозрачная, предусмотренная процедура с привлечением всех участников рынка, процессов, игроков, участников, стейкхолдеров. Кроме того, это должно происходить в рамках предусмотренных законодательством регуляторных процедур, которые во время войны также никто не отменял", – подчеркнул Забловский.

Он отметил, что сейчас началась война на истощение, и в этой ситуации особенно важно помнить, что экономику обеспечивает исключительно работающий бизнес. Сейчас существует риск уменьшения международной финансовой помощи, поэтому для нас единственным вариантом является создание условий для стабильного развития собственного бизнеса.

"Любые тарифы, неважно, это железнодорожные перевозки или электроэнергия, должны быть финансово-экономически рассчитаны. И это должен быть не просто расчет процентов, а какие последствия это будет иметь для субъектов рынка, для экономики, для поступлений в бюджет и налоговую базу. Потому что все эти вещи сейчас очень легко можно разбалансировать, – подчеркнул Забловский.

Он выразил убеждение, что для поиска баланса и компромиссных решений не требуется много усилий – просто соблюдение предусмотренных законом процедур, в том числе предсказуемости, подотчетности и вовлечённости всех стейкхолдеров.

"Эти процедуры позволят найти пусть не золотую середину, но действительно компромисс. Чтобы повышение тарифов не происходило в ручном режиме и не спускалось сверху, как свершившийся факт. Чтобы этот трудный год достойно выдержать и дальше накапливать усилия для победы, нам нужна работающая экономика. Но экономика, которая не будет только донором для обеспечения каких-либо выплат, а экономика, которая будет развиваться и расти", – резюмировал эксперт.

Напомним, летом 2022 года компания "Укрзалізниця" в оперативном порядке, без надлежащих консультаций с бизнесом, повысила грузовые железнодорожные тарифы сразу на 70%.

В то же время, НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.