Чтобы помочь бизнесу выжить, следует ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий – эксперт

Во время действия военного положения следует ввести мораторий на увеличение тарифов государственных монополий, ведь главная задача Украины – сохранить свой бизнес и укрепить экономическую безопасность.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

Он убежден, что государство должно вернуться к взаимодействию с бизнесом и возобновить публичные обсуждения ценовой политики государственных монополий.

"Во время военного положения должен быть мораторий на повышение тарифов государственных монополий. Потому что главное – дать возможность украинским предприятиям выжить. Выжить, чтобы они смогли полноценно возобновить свою работу после окончания военного положения, а соответственно – сохранить налоговые поступления и рабочие места", – резюмировал Гусак.

Напомним, ранее Всемирный банк обнародовал свой отчет, согласно которому более 20% украинского бизнеса столкнулись с разрушениями из-за полномасштабной войны, а доходы 70% предприятий упали вдвое.

Напомним, летом 2022 года компания "Укрзалізниця" в оперативном порядке, без должной консультации с бизнесом повысила грузовые железнодорожные тарифы сразу на 70%.

В то же время, НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.