Чтобы планировать бурение: 'Укрнафта' провела более 1210 км² 3D сейсморазведочных исследований

"Укрнафта" системно осуществляет геологическое изучение недр для планирования бурения. В целом компания провела более 1210 км² 3D сейсморазведочных исследований в различных регионах Украины.

"За 2024 год было изучено 582 км² специальных разрешений компании. В 2025 году — 629 км², это самый большой объем 3D сейсморазведки за год, рекордный показатель для предприятия, - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. - Мы последовательно изучаем недра в рамках специальных разрешений, чтобы четко понимать размещение ресурса и планировать дальнейшее бурение и другие технологические операции".

Кроме наземных 3D сейсморазведочных исследований, в 2024-2025 годах были проведены сейсмические исследования поляризационным методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП) на 9 скважинах (3 в 2024 и 6 в 2025).

Речь идет о методе, при котором сейсмические измерения проводятся непосредственно внутри скважины, что позволяет точнее определять геологическое строение пластов и уменьшать риски при планировании нового бурения.

В 2026 году запланировано проведение 3D сейсморазведочных работ на четырех специальных разрешениях компании.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.