Член правления государственного 'ПриватБанка' получает более $60 тыс. в месяц: за время войны его зарплата выросла в 6 раз

Зарплата члена правления государственного Приватбанка Антона Разумного за время полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину выросла в шесть раз. В прошлом, 2025 году его заработная плата составила 30,5 миллионов гривен (без учета всех доплат). Таким образом в среднем его зарплата составляет 2,54 миллиона гривен (или 62 тыс. долларов по курсу прошлого года) в месяц.

Об этом можно узнать из ежегодной декларации его жены, руководителя среднего звена в департаменте по управлению корпоративными пенсионными фондами Нацбанка Инны Разумной. Сама Инна Витальевна получила на должности за год только 912 тысяч грн.

Антон Разумный – член правления ПриватБанка (работает в этом банке с 2019 года) с 2020 года занимает должность главного комплаенс-менеджера структуры. Комплаенс – наблюдение за соблюдением банком отраслевых и этических стандартов. Также он ответственен за так называемый первичный финансовый мониторинг.

Подчинен Разумный напрямую председателю правления. По закону, он не обязан подавать ежегодные декларации.

По состоянию на 2022 год зарплата Разумного составляла всего 5,3 млн грн в год. Это составляло в среднем 442 тыс. грн (или 12,3 тыс. долларов по курсу 2022 года) в месяц.

Однако уже в 2023 году зарплата этого топ-чиновника банка увеличилась до 8,6 миллионов, а в 2024 году – до 9,9 миллионов гривен. Это – без учета "корпоративных страховок" и других начислений.

Как сообщал OBOZ.UA, босс Разумного, председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш в июле 2024 года получил зарплату в размере 2 млн 472 тыс. грн. В целом зарплата членов правления банковской структуры в июле того года составила от 1,1 млн до 580,4 тыс. грн, а члены наблюдательного совета банка получили от 580 тыс. до 770,8 тыс. грн зарплаты.

В Украине до сих пор самую большую зарплату среди крупных государственных банков получает именно председатель правления ПриватБанка. В марте он получил более 2,3 млн грн. Для сравнения, в другом государственном, "Сенс Банке" зарплата главы составляет всего около 777 тыс. грн.

