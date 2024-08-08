Глава ПриватБанка за месяц получил более 2 млн грн: раскрыть зарплаты руководства госбанка

Глава правления ПриватБанка Герхард Бьош в июле получил зарплату в размере 2 млн 472 тыс. грн. С него было удержано 519,1 тыс. грн. налогов. Зарплата членов правления в июле: от 1,1 млн. до 580,4 тыс. грн.

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Об этом говорится в отчете, опубликованном банком. Отметим, что в июле Бьош получил едва ли не самую большую зарплату за все время работы. За июнь ему заплатили всего 1,1 млн. грн.

"В июле 2024 года председателю, заместителям председателя правления и членам правления Банка была выплачена часть основной заработной платы за июнь 2024 года (60% за отработанный период при полном расчете оплаты труда), часть основной заработной платы за июль 2024 года (40% - за отработанный период с 01.07.2024 по 20.07.2024) и оплачены отпуска", – говорится в отчете.

Члены наблюдательного совета банка за июль получили от 580 тыс. до 770,8 тыс. грн. зарплаты. В правление банка входят:

Герхард Бьош – председатель правления ПриватБанка. В 2004-2006 годах он возглавлял глобальный отдел казначейства и рынков в Raiffeisen Zentralbank, после чего в 2006 году пришел на украинский рынок как заместитель Председателя Правления в Raiffeisen Bank Aval.

Антон Разумный – член правления ПриватБанка по комплаенсу. С 2019 года работает в ПриватБанке. С 2020 года занимал должность главного комплайенс-менеджера.

Марюс Качмарек – член правления. IT- и операционный менеджер.

Евгений Заиграев – занимает должность Члена Правления по вопросам малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Мусиенко – занимает должность Члена Правления, ответственного за розничный бизнес.

Солвита Деглава – член правления, ответственная за реструктуризацию и восстановление неработающих и токсичных активов.

Лариса Чернышева – член правления по вопросам управления рисками (CRO) АО КБ "ПриватБанк".

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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