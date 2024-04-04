Чистая прибыль 'Укрнафты' за 2023 год составила 23,6 млрд грн – аудит Grant Thornton

Международная компания Grant Thornton завершила независимый аудит ПАО "Укрнафта".

Чистая прибыль по результатам 2023 года составляет 23,6 млрд грн.

Дивиденды за прошлый год вдвое превышают кумулятивный результат последних десяти лет.

"Не устаю благодарить каждого и каждую, кто работает в компании, и еще раз подчеркну, что государственное управление может и должно быть эффективным", – отмечает директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейший акционер "Укрнафты" – НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году она начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".