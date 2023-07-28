Чиновник Архитектурно-строительного надзора Львова погорел на взятке – он задержан

Во Львове задержали на взятке чиновника предприятия "Архитектурно-строительный надзор". Сумму взятки, имя и должность коррупционера пока не разглашают.

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Об этом сообщил Львовский горсовет. В прокуратуре Львовской области местным СМИ подтвердили факт задержания, однако подробности также не раскрыли.

"Во Львове стражи порядка задержали работника ЛКП "Архитектурно-строительный надзор". Его подозревают в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении служебным положением", – заявили в горсовете.

Львовский горсовет заверил, что будет содействовать в расследовании дела. Прокуратура пообещала предоставить подробности позже. Задержание состоялось 27 июля, по состоянию на утро 28 июля данных нет.

Коммунальное предприятие Львовского горсовета "Архитектурно-строительный надзор" занимается изготовлением проектно-сметной документации на реконструкцию, реставрацию и новое строительство, проведением авторского и технического надзора за строительством и технической инвентаризации объектов недвижимости. Обязанности руководителя предприятия выполняет Петр Огородник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовском университете ветеринарной медицины отстранили от должностей задержанных на взятках должностных лиц – декана биолого-технологического факультета Андрея Бойко, а также заместителя декана факультета экономики и менеджмента Ярослава Березовского. Кроме того, суд избрал им меру пресечения – содержание в СИЗО с возможностью выйти под залог.

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