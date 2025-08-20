CBAM требует немедленной реакции правительства и координации ведомств, – Омельченко

Украине нужно срочно определить четкую позицию по механизму трансграничной углеродной корректировки (CBAM) и активно работать над его согласованием с европейскими партнерами.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, вопрос CBAM требует скоординированной работы нескольких ключевых ведомств.

"Также нужно что-то делать с этим CBAM, это нужно Министерству и экологии, и энергетики, этим очень тщательно. И Вице-премьер должен принимать в этом участие. То есть такими стратегическими вещами, без того, чтобы залезать в хозяйственную деятельность предприятий", – отметил эксперт.

Омельченко подчеркнул, что, кроме решения проблемы углеродной пошлины ЕС, Украина должна работать над созданием полноценного конкурентного энергорынка, который станет частью общеевропейского пространства.

"Мы должны быть частью европейского рынка, и это, мне кажется, лучшее, что может быть для Украины. Куда мы должны двигаться, куда должны смотреть и принимать соответствующие меры Министерства энергетики, в том числе", – сказал он.

По его мнению, независимость НКРЭКУ и предотвращения злоупотреблений на рынке являются ключевыми условиями, чтобы интеграция в европейский энергетический рынок стала успешной.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что Украина должна как можно быстрее инициировать официальные обсуждения с Европейской комиссией об отсрочке действия механизма трансграничного углеродного корректировки, чтобы избежать значительных потерь для государственного бюджета.