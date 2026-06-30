Болоховец о "Лесах Украины": мы доказали, что крупное государственное хозяйство можно сделать прибыльным, прозрачным и управляемым

Объединение 360 разрозненных лесохозяйственных предприятий в прозрачную государственную компанию стало одной из крупнейших управленческих реформ в истории государственного сектора Украины.

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Об этом заявил Юрий Болоховец в статье, посвященной завершению его работы на посту генерального директора ГП "Леса Украины".

По его словам, до начала реформы лесное хозяйство страны состояло из сотен отдельных предприятий, которые работали по разным правилам, с разной эффективностью и по разным стандартам управления. "Десятилетиями эта система работала по инерции, и многие считали, что изменить её невозможно", – отмечает Болоховец.

Первым шагом стало укрупнение лесхозов и более чем двукратное сокращение их количества. В сентябре 2022 года было создано ГП "Леса Украины" – единственную вертикально интегрированную компанию. Параллельно введены централизованные закупки, прозрачные продажи древесины и единые стандарты работы по всей стране. Закрыты государственные деревообрабатывающие цеха, которые не выдерживали конкуренции с частным бизнесом и часто служили очагом коррупции.

Сегодня ГП "Леса Украины" управляет 6,9 млн га лесного фонда, более чем 1 400 лесничествами и 9 региональными офисами. На предприятии работает 22 тысячи сотрудников. По итогам реформы компания вошла в число крупнейших налогоплательщиков среди государственных предприятий Украины.

Следующим шагом Болоховец называет завершение корпоратизации: в сентябре 2025 года начато преобразование ГП в акционерное общество со 100% государственной собственностью. Этот процесс должен завершиться в 2026–2027 годах.

Юрий Болоховец родился в 1982 году в Черниговской области. В 2005 году окончил Национальный аграрный университет (НУБИП) по специальности "Лесное хозяйство" и более 20 лет возглавляет различные звенья государственного управления в этом секторе. Прошел все ступени карьерной лестницы – от инженера лесного хозяйства до начальника областного управления. С февраля 2021 года по апрель 2023 года занимал должность председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины; с мая 2023 года – генеральный директор ГП "Леса Украины".