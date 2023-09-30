Болгария запретила импорт украинского подсолнечника

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым. Стороны обсудили вопросы экспорта украинской аграрной продукции в Болгарию.

Об этом сообщает Минагро. В ходе переговоров министры обсудили технические вопросы экспорта украинской агропродукции в Болгарию.

Ватев сказал, что правительство Болгарии считает приемлемым план действий Украины, предоставленный Еврокомиссии, по поставкам агропродукции.

"Болгария имеет свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Речь идет о подсолнечнике. В частности, Болгария запретила импорт этой украинской продукции до конца ноября 2023 года. Об экспорте других трех культур Болгария не имеет возражений", – добавили в ведомстве.

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Кроме того, министры договорились согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции. Их следующая встреча должна состояться в первой половине октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария отказывается от российской нефти – впрочем, не сиюминутно. Власти страны приняли решение, предусматривающее постепенный отказ от импорта ресурса из РФ. Таким образом, планируется уже к концу 2023 года снизить закупки до 80%.

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