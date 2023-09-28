Страна ЕС решила отказаться от нефти из России: ударят по бюджету Кремля

Болгария отказывается от российской нефти – впрочем, не одномоментно. Власти страны приняли решение, которое предполагает постепенный отказ от импорта ресурса из РФ. Таким образом планируется уже до конца 2023 года года снизить закупки до 80%.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: полностью стать независимой от российской нефти Болгария намерена к октябрю 2024-го. Т.е., еще в течение года закупать ее так и ли иначе, будет.

В то же время, напоминают аналитики, Болгария, как и несколько других стран ЕС, не имеющих выхода к морю, зависят от трубопроводных поставок нефти из РФ. А потому могут продолжать получать ресурс до принятия иного решения Европейским Советом даже в условиях санкций и нефтяного эмбарго.

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Где Болгария будет брать нефть

Как отмечают аналитики, возможными новыми поставщиками нефти Болгарии являются страны из традиционных "нефтяных регионов". В частности:

Ближнего Востока;

либо же из Северной Африки.

В то же время, напоминают они, страна уже имеет опыт обеспечения своих потребностей в ресурсе без привлечения к этому России. "В результате войны Кремля в Украине Болгария оказалась отрезана от поставок российского газа и была вынуждена искать альтернативу в Азербайджане, а также у поставщиков сжиженного природного газа", – отметили авторы материала.

Кремль научился обходить санкции в отношении экспорта нефти

В то же время, по данным Financial Times, Кремлю удалось обойти санкции G7, ограничившие максимальную стоимость нефти из РФ. В частности:

около двух третей всего ресурса продается без западной страховки;

стоимость сырья растет до 100 долларов за баррель.

Однако после введения эмбарго на российскую нефть большую часть нефти Россия начала продавать в Китай. При этом от услуг западных страховых компаний они отказались. Поэтому ограничения G7 практически не затронули большую часть ее морского экспорта ресурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, Германия в 2023 году увеличила импорт российской нефти в 12 раз. При этом она это сделала не напрямую, а через Индию.

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