Более 96 млн грн предприниматели уже получили на энергонезависимость: в monoбизнесе поделились первыми результатами выплат

Со 2 февраля в Украине действует государственная программа поддержки малого бизнеса, направленная на обеспечение энергонезависимости предпринимателей для непрерывной работы во время отключений электроэнергии. Подать заявку на единовременную денежную помощь могут ФЛП 2-й и 3-й групп. По состоянию на 12 марта программой уже воспользовались почти 10 000 клиентов monoбизнес, а общая сумма выплат предпринимателям составила более 96 млн гривен.

Программа предусматривает единовременную финансовую помощь в размере от 7 500 до 15 000 грн, в зависимости от количества наемных работников, за которых уплачен ЕСВ.

Размер выплаты:

1 работник — 7 500 грн

2 — 9 000 грн

3 — 10 500 грн

4 — 12 000 грн

5 — 13 500 грн

6 и более — 15 000 грн

Полученные средства предприниматели могут использовать на усиление энергонезависимости бизнеса: приобретение или ремонт генераторов и другого энергооборудования, закупку топлива для генераторов или оплату электроэнергии.

Помощь могут получить предприниматели из разных сфер малого бизнеса, в частности: магазины и небольшие торговые точки, кафе, пекарни и малые производства пищи, аптеки и частные медицинские кабинеты, сервисные центры и мастерские, провайдеры и операторы связи, малые строительные ФЛП, частные образовательные и социальные сервисы, а также логистические и курьерские компании.

"Почти 10 тысяч клиентов monoбизнес получили выплаты в рамках государственной программы и усилили свою энергоустойчивость, продолжая работать и предоставлять сервисы в условиях отключений. Согласно нашей статистике, наиболее активными регионами по подаче заявок стали Львовская, Днепропетровская и Киевская области. В процентном соотношении, больше в финансовой поддержке нуждаются ФЛП 2 группы: 77,6% поданных заявок соответственно", – комментируют в команде банкинга для предпринимателей monoбизнес, запущенном на базе monobank.

Согласно статистике monoбизнес, среди основных сфер МСБ, кто уже получил выплаты в рамках программы – предприниматели из розничной торговли (29,9%), заведения питания (23,5%), медицина и социальные услуги (10,3%). То есть, наиболее чувствительные отрасли в условиях блэкаутов.

Программа будет действовать до 31 марта, поэтому предприниматели, которые соответствуют критериям, еще имеют возможность подать заявку и получить поддержку для стабильной работы бизнеса в условиях энергетических вызовов.

monobank— первый в Украине банкинг без отделений, запущенный в 2017 году командой Fintech-IT Group и Universal Bank. В 2025 году количество клиентов monobank превысило 10 млн. В том же году Fintech-IT Group – компания-разработчик продуктовой экосистемы mono – стала первым украинским финтех-единорогом, привлекая инвестиции от UMAEF с оценкой более $1 млрд. Напомним, monobank выступает постоянным финансовым партнером в рамках правительственных программ, таких как "Национальный кэшбек", "Зимняя тысяча", "Скрининг здоровья 40+" и других.