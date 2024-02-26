Украли более 15 млн грн на закупке продуктов: к схеме причастна глава аппарата Харьковской ОВА

Руководитель аппарата Харьковской ОВА подозревается в завладении более 15 млн грн на закупке продуктов для населения. Указанная продукция покупалась по государственной программе для безвозмездной раздачи в прифронтовых областях и на деоккупированных территориях.

Так, 13 февраля 2024 г. НАБУ и САП разоблачили схему завладения 15,2 млн грн на закупке Харьковской ОВА пищевых продуктов для гуманитарных нужд. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

В дальнейшем чиновница Харьковской ОВА в сговоре с должностными лицами ООО подделала документы о якобы получении 235 тонн продукции от поставщика, что стало основанием для перечисления на его счета УЗ более 15 млн грн. Впрочем, оплаченную продукцию так и не поставили.

В декабре 2022 года участники схемы узнали о наличии в Национальном бюро уголовного производства по их деятельности. Во избежание разоблачения преступления должностное лицо Харьковской ОВА решает замаскировать невыдачу продуктов населению фактом их ответственного хранения. В конце концов, продукцию ОВА поставили и фактически возместили причиненный ущерб.

Среди подозреваемых:

руководитель аппарата Харьковской ОВА;

директор ООО и его заместитель;

директор регионального управления ООО.

"Оговорки. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применила меру пресечения к бывшему народному депутату, подозреваемому в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсаций. Также ему было вынесено повторное подозрение. Речь идет об экс-нардепе от "Оппозиционного блока" Александре Долженкове.

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