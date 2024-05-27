Бодяга, недолив и 'оптимизация' налогов ВСУ: Куюн объяснил опасность топлива на 'дешевых заправках'

Основные факторы низкой стоимости горючего на АЗС, которые торгуют "дешевым" горючим, – низкое качество, недолив и неуплата налогов. Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Качество (читай бодяга). Лабораторные проверки "социального" бензина, которые мне приходилось видеть в последнее время, свидетельствуют о добавлении 10-15% спиртов – легкого соединения, которое увеличивает не только объем продукта, но и расход топлива. В своих расчетах я оценил перерасход в скромные 7,5% (4 грн/л), хотя приходилось слышать оценки на уровне 10-12%. Недолив. Точечные замеры говорят о том, что наиболее часто и наиболее объемно недоливы практикуются на так называемых "бочках". Достигают недоливы 2-3%, благодаря чему цена "улучшается" на 1-1,5 грн/л", – написал Куюн.

Эксперт подчеркнул, что еще одним фактором, влияющим на цену горючего, является неуплата налогов.

"Разница между этими "социально ориентированными" и "дорогими" АЗС в среднем 2 грн/л", - отметил директор Консалтинговой компании "А-95".

Если просуммировать все факторы "оптимизации", а фактически намахивание государства и потребителя, отметил он, "дешевое" топливо уже не выглядит таким уж дешевым.

"По факту оно стоит столько же или даже дороже, чем в известных национальных сетях. Соответственно, "дорогое" горючее не выглядит таким уж дорогим. АЗС, которые торгуют "дешевым" горючим и фактически без классической наценки, зарабатывают на недоливах и неуплате налогов до 3,5 грн/л на дизеле и до 7,5 грн/л на бензине, который к тому же и бодяжат", – написал Куюн.

В итоге эксперт порекомендовал не верить в чудеса.

"Не рекомендую верить в чудеса. Эти фокусы заключаются либо в обворовывании государства, либо в обворовывании самого потребителя. А иногда – всех сразу", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, по данным директора Конасалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 году недоплатила в бюджет до полумиллиарда гривен налогов. По Avantage7 эта цифра может составить 400 млн гривен, по сетям Motto и Marshal – в среднем по 100 млн гривен.