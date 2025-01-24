Бизнес может снизить дефицит мощности энергосистемы в Украине, если будет решена проблема долгов, – Прокип

Украинские компании построили сотни мегаватт мощностей распределенной генерации для собственных нужд и не спешат подключать такие станции к энергосистеме из-за нерешенной проблемы долгов на рынке электроэнергии.

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Об этом сообщил Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего.

"Проблемой и препятствием для доходной работы остаются долги на рынке, в том числе на балансирующем. Складывается ситуация, когда продав электроэнергию, можно ожидать год-полтора получения средств. И такая ситуация, конечно же, не стимулирует "входить в рынок" даже тем, кто уже построил собственную генерацию", - сказал Прокип.

По его словам, в Украине четко прослеживается тенденция, как коммерческие потребители электроэнергии строят генерацию для самообеспечения и без подключения к сети исключительно для собственных нужд.

"Без подключения к сетям в прошлом году бизнес ввел в эксплуатацию более 500 МВт", - рассказал Прокип.

По мнению эксперта, представители бизнеса могут не понимать особенностей подключения к сети и работе на рынке, чтобы торговать электроэнергией, зарабатывать и быстрее возвращать инвестированные в энергогенерацию средства.

"Однако, очевидно, что в случае ожидаемых доходов от такой деятельности, бизнес быстро преодолевал бы этот барьер отсутствия знаний и опыта", - отметил Прокоп.

Он рассказал, что за 2024 г. задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд. грн. В свою очередь, долг Укрэнерго перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн.

"Нужны проактивные меры – системная политика, которая смогла бы сбалансировать рынок и постепенно лишить его долгов. Это ключевая предпосылка появления нового поколения, крайне необходимого в условиях, когда враг регулярно разрушает энергосистему. Административные методы и бюрократические приказы строить новую генерацию не сработают", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся постоянно увеличивающихся многомиллиардных долгов.