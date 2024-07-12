Беглый "слуга народа" из Киевсовета получил новое подозрение: в чем обвиняют Трубицына

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о новом подозрении депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну. Теперь его подозревают не только в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, но и в попытке получить $30 тыс. взятки за назначение заместителя директора "Житнего рынка".

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О подозрении Трубицыну сообщили заочно, т.к. он находится в розыске, сообщает журналист Олег Новиков. Еще в мае 2023 депутат выехал за границу на основании письма от Главного управления разведки.

"14 июня НАБУ и САП заочно сообщили о подозрении Трубицину. С 26 июня депутат находится в розыскном учете Интерпола. 4 июля Высший антикоррупционный суд разрешил заочное расследование по делу", – сообщил Новиков.

По данным СМИ, следствие установило, что в начале 2021 года Трубицын при пособничестве своего помощника Артема Билинского и приближенного лица Ильи Лифа выразил просьбу предоставить $30 тыс. За эти деньги депутат должен был поспособствовать назначению конкретного лица на должность замдиректора КП "Житний рынок", а в дальнейшем – и на должность директора рынка.

"В разговорах неоднократно утверждалось, что КП "Житний рынок" отдают в сферу влияния Трубицына и поэтому он будет назначать руководство предприятия. Сам депутат утверждал, что именно он распределяет функциональные обязанности между заместителями директора КП "Житний рынок" через директора Игоря Цеханского. По словам Трубицына, Цеханский является номинальным руководителем предприятия, поэтому после назначения обсуждаемого заместителя директора он получит статус временного исполняющего обязанности руководителя. Уже после он будет назначен полноправным руководителем", – говорится в материале.

Также отмечается, что депутат якобы утверждал, что на предприятии можно и совершать "другие действия", но в "разумных пределах". "Однако все действия на предприятии будут производиться по согласованию непосредственно с Трубицыным. Депутат также утверждал, что в Офисе президента есть соответствующий куратор, помогающий решать проблемные вопросы, связанные с его деятельностью в Киевсовете", – отмечают СМИ.

В дальнейшем Трубицын провел собеседование с кандидатом на должность заместителя директора рынка и согласовал назначение. При этом следствие считает, что депутат "в завуалированной форме сообщил, что желаемая сумма неправомерной выгоды составляет $30 тыс". "Он уточнил, что эти 30 тысяч являются суммой входа на предприятие, а дальше они будут взаимодействовать с учетом развития ситуации", – говорится в материале.

Владислав Трубицин: что известно о первом деле

У Трубицына уже есть статус обвиняемого по делу о получении неправомерной выгоды от предпринимателя за размещение МАФов в Киеве. По этому делу Трубицина еще 12 июня 2023 года арестовал Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Впрочем, арест был заочным, так как к моменту вынесения решения Трубицин уже был за границей.

Изначально Трубицина задержали на получении взятки 9 февраля 2022 года. Уже 10 февраля НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в получении 1,39 млн грн взятки. По версии следствия, депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и чиновниками коммунальных предприятий организовали коррупционную схему – брали у бизнесменов взятки за размещение МАФов.

Правоохранители почти год документировали деятельность участников схемы. Были зафиксированы переговоры о семи локациях в разных районах столицы (в частности, Дарницком, Днепровском, Шевченковском) и передаче 1,39 млн грн взятки двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн – участников схемы разоблачили "на горячем".

Тем не менее, 15 февраля 2022 года Трубицин вышел из-под стражи под 14,886 млн грн залога. Под залог отпустили также других подозреваемых по делу:

исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина;

заместителя директора КП "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука;

помощника Трубицына Артема Билинского и приближенное лицо депутата Илью Лифа.

Согласно условиям увольнения, Трубицыну нельзя было выезжать из Киева без предупреждения, как и менять место жительства или работы. В октябре-2022 обвинительный акт касательно Трубицына и других фигурантов дела был направлен в суд.

Рассмотрение дела было назначено в апреле-2023. Но 13 мая Трубицын сбежал за границу. Следствие выяснило это после того, как депутат дважды не пришел на заседание суда, а адвокаты не смогли сообщить о его местонахождении. С 5 июня 2023 года Трубицын находится в международном розыске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2023 Трубицын, погоревший на взятке в 2022 году, все еще возглавлял Комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству. Отстранен от должности он был еще в мае.

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