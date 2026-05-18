Беглый экс-нардеп Крючков проиграл апелляцию по делу на 346 млн грн: что решил судья

Апелляционная палата Высший антикоррупционный суд оставила в силе приговор по делу бывшего руководителя ЧАО "ХК "Энергосеть"" и экс-нардепа Дмитрий Крючков. Ему по-прежнему грозит 10,5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Об этом 18 мая сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Отмечается, что апелляционная палата признала его виновным по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – "Завладение имуществом в особо крупном размере".

Суд перечислил сроки предварительного заключения

В то же время в Апелляционной палате пересмотрели решение о подсчете сроков заключения. В срок наказания будет засчитано предварительное заключение:

с 14 апреля по 17 мая 2018 года;

с 15 по 22 апреля 2019 года.

Перерасчет осуществляется по формуле "один день предварительного заключения за два дня лишения свободы". При этом фактический срок отбывания наказания будет считаться с момента задержания экс-нардепа.

По данным САП, 15 февраля 2024 года Крючков пересек государственную границу и после этого в Украину не возвращался. По разным данным, он может находиться в Швейцарии или в Монако, тогда как адвокат экс-нардепа утверждает, что тот находится на лечении за рубежом.

В чем суть дела

В 2014-2015 годах "Энергосеть" и "Запорожьеоблэнерго" заключили договоры об уступке права требования долга за электроэнергию .

. Согласно условиям "Энергосеть" должна была перечислить средства первичному кредитору – "Запорожьеоблэнерго", но не сделала этого.

но не сделала этого. По данным САП, Крючков организовал схему, которая позволила крупным потребителям электроэнергии, в частности "Запорожскому титано-магниевому комбинату" и "Днепроспецстали", переводили средства подконтрольной ему структуре.

Убытки государству, нанесенные таким образом, оценили в 346 млн грн.

Это уже второй приговор Крючкову

Как отмечают в прокуратуре, это не первый обвинительный приговор для экс-нардепа. Ранее по делу о завладении средствами Черкассыоблэнерго и "Запорожьеоблэнерго" ему назначили 15 лет заключения. Сейчас это производство находится на стадии апелляционного рассмотрения.

Крючков был народным депутатом в 2006-2007 годах. После открытия уголовных производств он около трех лет скрывался от следствия, а в 2019 году был экстрадирован из Германии накануне президентских выборов.

Решение апелляционной палаты вступило в силу сразу после провозглашения. В то же время его еще можно обжаловать в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

