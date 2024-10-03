Бак бензина в Украине стоит больше 3 тысяч: цены на АЗС

Украинские АЗС 3 октября определили стоимость бензина А-95 в средние 56,56 грн/л. Что на 1 коп. дороже, чем в днем ранее, но достигло того же уровня, на котором было в начале месяца. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 650 грн/л. А с самой высокой – на 400 грн дороже, 3 050 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Что будет с ценами на бензин



В то же время, по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, в первую неделю октября оптовые цены на бензин и дизель могут снизиться на 50 коп./л. Однако это не приведет к изменению цен на АЗС. Дело в том, что:

рынок наполнен топливом;

"спрос невелик по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по его словам, трейдеры ожидают заседания ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), которое должно состояться в середине октября. После этого на рынке возможны изменения.

"Если на этом заседании картель официально подтвердит планы снятия ограничений, цены на нефть начнут двигаться в сторону снижения, что дополнительно будет стимулировать снижение цен и в Украине. Снижение цены на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель приведет к снижению бензина и дизеля на 2-3 грн/л. Однако такое понижение не будет резким и растянется до конца года", – говорится в материале delo.ua.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Львовщине незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

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