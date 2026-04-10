Атака на главу крупнейшей прифронтовой громады Терехова является откровенно политиканской, – Кулик

Атака на крупнейшую прифронтовую громаду и лично мэра Харькова и председателя АПМГ Игоря Терехова является "откровенно политиканской". Об этом заявил политолог, директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик, указав на недопустимость таких упреков во время войны.

"После резонансной статьи в "Экономической правде" о долгах Харькова за энергоресурсы дискуссия резко поляризовалась и вышла далеко за пределы экономики. Одни пытаются подать это как пример "коммунального социализма", где городские власти якобы годами покупали лояльность жителей ценой отложенных тарифных обязательств. Другие – как откровенно политиканскую атаку на крупнейшую в Украине прифронтовую громаду и лично мэра Харькова Игоря Терехова", – отметил Кулик.

По его убеждению, указывать на якобы безответственную политику – упрощение, которое не просто далеко от реальности, но и опасно ее искажает. Потому что за этой риторикой все отчетливее проступает другая логика – логика "людоедской политики", которая предлагает решать системные проблемы за счет простых граждан.

"Харьков в этой истории стал не только объектом критики, но и зеркалом, где отражаются проблемы, болезненные для всей страны. Потому что десятки миллиардов долгов – это не просто цифра. Это материализованное следствие решений, которые годами принимались "здесь и сейчас", без ответа на вопрос "что дальше". Действительно, коммунальные долги Харькова значительные и Терехов это не скрывает. Цепь взаимной задолженности между теплокоммунэнерго, энергокомпаниями, государством и населением выглядит как замкнутый круг. Но главный вопрос – не в самом факте долга. Вопрос в том, как и почему он сформировался", - подчеркнул эксперт, назвав соответствующие причины.

Первая и самая важная – это хроническое несоответствие тарифной политики и реальной стоимости ресурсов. Государство годами удерживало цены для населения на политически выгодном уровне, обещая компенсировать разницу. Компенсации либо поступали с опозданием, либо не поступали вообще.

Вторая причина – война. Харьков – это прифронтовой город, который живет под постоянными обстрелами. В таких условиях, уверен Кулик, требование "платить здесь и сейчас по рыночным правилам" звучит как спекулятивная конструкция, и вполне можно понять Терехова, который пытается амортизировать давление на людей.

"И именно здесь появляется опасная подмена понятий. Вместо разговора о несовершенстве государственной политики, о провалах тарифного регулирования, об отсутствии четкой модели компенсаций - обществу предлагают простой и удобный ответ: виноват мэр, виноват город, виноваты "популисты". Это и есть сущность "людоедской политики" – переложить ответственность с системы на конкретную общину и в конце концов на конкретного человека", – акцентировал политолог.

В этой логике, пояснил он, решение проблемы выглядит так же просто: прекратить "поблажки", усилить взыскание долгов, отключать, штрафовать – заставить платить любой ценой. На практике это означает выставить непосильный счет людям, которые потеряли жилье. Людям, которые живут без стабильного дохода. Людям, для которых коммунальный платеж – это уже вопрос выживания, а не финансовой дисциплины.

"Настоящий риск – не в самом долге. Риск в том, что страна может пойти по пути жестких, формально правильных, но социально разрушительных решений. Когда "финансовая дисциплина" достигается ценой разрушения доверия и самой социальной ткани. В короткой перспективе это может выглядеть как наведение порядка с неплатежами и т.д. В длинной – это путь к еще более глубокому кризису. Именно поэтому сегодня нужна не очередная волна громкословия, политиканства и взаимных обвинений. Нужна переоценка подходов. Признание того, что энергетика – это не только рынок, но и социальная система. Что прифронтовые города – это не "должники", а точки повышенной ответственности государства. Что долги – это не только вина громад и граждан, но и следствие непродуманной политики высшего уровня", – резюмировал Виталий Кулик.