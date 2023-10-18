Среди претендентов на должность главы антикоррупционного департамента КГГА – человек с сомнительной репутацией: какие факты разоблачены

Главой департамента КГГА по борьбе с коррупцией может быть избран экс-телеведущий, бывший советник мэра Киева и предприниматель Максим Бахматов. Его репутация вызывает вопросы – СМИ и конкурсная комиссия выяснили, что он не отразил все свои доходы в декларации, а также фальсифицировал справки для банка и был фигурантом как минимум двух уголовных дел. Сам Бахматов на собеседовании не смог объяснить процедуру продажи своей компании.

Об этом свидетельствует видеозапись собеседования Бахматова на должность в КГГА (посмотреть видео можно ниже на этой странице). Во время этого собеседования кандидату задали вопросы, на часть из которых он затруднился ответить.

В частности, речь шла о продаже крупного актива Бахматова, финансово проведенной за рубежом, в Германии. Вероятно, это доля Бахматова в IT-компании UkrGerman Enterprise (UGE).

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За продажу украинской компании налоги получила Германия, также на иностранный счет были переведены средства. Как они были потрачены и как Бахматов перевел их на украинские счета (если переводил), Бахматов объяснить не смог. Также видеозапись свидетельствует, что Бахматов не отображал эти данные в декларации о доходах.

Кроме того, Бахматов был фигурантом уголовного дела за подлог документов. И хотя дело развалилось, Бахматов признался, что он сфальсифицировал справку о зарплате, чтобы получить кредит в банке.

"17 лет назад, когда выписывалась и справка, никто не мог подумать – ни банк, ни я, имея на счетах около 400 тыс. долларов – что когда-нибудь будет кризис, все начнут проверять все доковыряться до всего, искать малейшую какую-то историю... В то время делалось как: у вас на счетах есть большие средства, служба безопасности это знает, они понимают все риски. "Предоставьте нам какую-нибудь справку". Какую-нибудь справку я и предоставил. Так же, как каждый из украинцев предоставлял фиктивные справки в посольства, когда получали какую-то визу, показывали, что они официально работают и так далее"", – рассказал сам Бахматов.

При этом у него было достаточно средств для того, чтобы приобрести недвижимость даже без кредита. Но он все же решил сфальсифицировать документы и не "светить" сведения о своем состоянии.

Об этой сомнительной истории еще в 2022 году писал медиа-аналитик Назар Приходько. Он отмечал, что Бахматов, который в то время основал ОО "Офис трансформации" и пиарился в качестве антикоррупционера, сам во времена Януковича "с удовольствием пользовался схематозными благами".

Так, Бахматова с его поддельной банковской справкой освободила от уголовной ответственности судья Татьяна Овсепьян в августе 2014 года. В материалах суда речь шла о правонарушениях согласно ч.3 ст.358 УК Украины – подлог документов с целью получения кредита в размере более 200 тыс. долларов.

"Судя по статье, преступление могло быть совершено повторно. За это Овсепьян должен дать Бахматову 5 лет ограничения или лишения свободы. Но дело закрыли. Интересно, сколько это ему стоило?", – писал Приходько.

Он отмечал, что именно эта судья закрыла расследование "пленок Вовка" – аудиозаписи, которую правоохранители сделали в кабинете Павла Вовка, главы скандального Окружного апелляционного суда Киева.

Также Бахматов фигурировал в еще одном уголовном деле. В 2007 году он взял ипотеку, а в 2021 году продал дом и земельный участок, которые были под залогом, вроде бы с целью избежать выплаты долга.

Согласно судебному решению, Бахматов занизил стоимость имущества в полтора-два раза. "Обычное мошенничество. То есть человек годами обогащался на схематозе, а доходы прикрывал легальным бизнесом", – писал Приходько.

Таким образом, антикоррупционную должность может занять человек с сомнительной добродетелью, опытом фальсификации документов, непрозрачными активами и участием в уголовных за плечами. При такой "интересной" биографии следует ожидать и соответствующего уровня борьбы с коррупцией.

Максим Бахматов является основателем и председателем "Офиса трансформации", бывшим советником Киевского городского головы (2019-2020). Также он был управляющим партнером инновационного парка UNIT.City (2016-2019), председателем правления корпоративного акселератора Radar Tech, гендиректором ВДНХ (2015-2017). В прошлом – телеведущий, КВНщик (1996-2005), автор, продюсер и резидент украинского Comedy Club (2006-2007). В сентябре 2018 года также вошел в состав наблюдательного совета сети кинотеатров Multiplex.

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