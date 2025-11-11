Андрей Журжий объявил об основании Украинской фондовой биржи Inzhur

Согласно заявлению СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur Андрея Журжия, долгожданное для украинского инвестиционного сообщества событие произошло 5 ноября. Сейчас продолжается работа над документами для получения соответствующей лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР).

Несмотря на то, что в Украине уже десятки лет существуют различные биржи, ни одна из них не смогла стать инструментом для реализации потенциала украинского фондового рынка.

"Ни одна не смогла стать площадкой, где украинские компании могли бы привлечь капитал через размещение собственных ценных бумаг, а инвесторы могли бы безопасно инвестировать с целью получения прибыли. Сейчас более 90% торговли на существующих биржах – это ОВГЗ, которые в этом контексте не имеет смысла принимать во внимание, потому что это просто замещение долга государством, которое не создает дополнительную стоимость", – отмечает Андрей Журжий.

Предприниматель уверен, что Украине нужна ликвидная фондовая биржа, чтобы украинские компании и частные инвесторы имели возможность реализовывать свой потенциал дома – а не только на варшавской, лондонской, нью-йоркской и других биржах, как они вынуждены сейчас из-за отсутствия украинского инструмента. По его словам, именно такую полноценную биржу Inzhur намерен создать, как лидер инвестиционного украинского рынка.

"В Украине все это время якобы некому инвестировать и не в кого инвестировать. Так называемая дилемма "курицы и яйца". Что должно появиться раньше: инвесторы с деньгами, чтобы топовые украинские компании захотели разместить собственные акции на бирже, или топовые украинские компании на бирже, чтобы уже после этого пришли инвесторы и захотели в них инвестировать? Без ответа невозможно развитие рынка. Наша команда верит, что Украинская фондовая биржа Inzhur сможет эффективно искать ответ на этот вопрос", – говорит Андрей Журжий.

Андрей Журжий отмечает, что до открытия биржи у его команды еще много работы.

"Регистрация компании – это только начало. Далее – много месяцев кропотливой работы с целью подготовки документов для получения соответствующей лицензии НКЦБФР: мы уже наняли юридических советников. Команда тщательно анализирует и решает вопросы программного обеспечения, ликвидности и многие другие, чтобы в ближайшем будущем наш продукт действительно смог стать первым выбором для украинских компаний и инвесторов", – объясняет предприниматель.

Украинская фондовая биржа Inzhur – часть стратегии компании, которая публично заявляет о намерении до 2028 года научить инвестированию 1 млн украинцев и украинок и иметь в управлении портфель на 1 млрд долларов США.

Справка. Андрей Журжий – предприниматель, инвестор, юрист. Основатель группы компаний Inzhur, которая в 2022 году запустила в Украине рынок REIT (Real Estate Investment Trust – инвестиционные фонды недвижимости) и снизила порог входа инвестирования в крупную коммерческую недвижимость до рекордных 10 гривен. Inzhur позволяет украинцам объединяться для инвестирования в крупную недвижимость. Инвесторы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.