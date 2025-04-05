Жители прифронтовых и пограничных громад получат спецподдержку из госбюджета: о каких суммах и регионах идет речь

Правительство Украины выделило в поддержку прифронтовых громад, а также громад, которые граничат с государством-агрессором Россией, первые 2 миллиарда гривен. Речь идет о 200 громадах в восьми областях, которые испытывают наибольшее давление со стороны российской агрессии.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру в пятницу, 4 апреля. По его словам, Кабинет министров согласовал параметры поддержки.

"Речь идет о первом взносе – по меньшей мере, это будет 2 миллиарда гривен для 200 громад на Донетчине, на Запорожье, Харьковщина, Херсонщина, Сумщина, Черниговщина, Николаевская область и Луганщина. Также – громады Днепровщины. Будем смотреть на результат использования этих средств и будем продолжать эту финансовую поддержку", – рассказал глава государства.

Средства будут направлены на первоочередные потребности граждан, восстановление и строительство укрытий, защиту инфраструктуры, ремонт объектов.

Президент подчеркнул, что эти деньги должны помочь громадам, которые находятся в зоне риска из-за близости к линии фронта или государственной границы с РФ.

"Это деньги, которые можно будет использовать дополнительно на наиболее острые потребности в безопасности – то, что касается прежде всего защиты людей, ремонта и восстановления, специального транспорта, строительства укрытий. Я поручил правительству оперативно направить средства в громады", – добавил он.

Зеленский отметил, что это только первый шаг. "Будем оценивать эффективность использования средств и при необходимости продолжим финансовую поддержку", – отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что правительство получило поручение оперативно передать эти средства на места, чтобы общины могли как можно быстрее начать реализацию необходимых мер.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля Зеленский посетил приграничные с Россией Сумскую и Черниговскую области. После поездки глава государства решил направить дополнительные средства для поддержки пограничных и прифронтовых общин.

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