Землю украинцев в оккупации смогут отбирать "легально": Херсон и Запорожье под прицелом

Россия придумала, как "легализовать" временно оккупированные территории Украины, чтобы оправдать кражи украинского зерна и изъятие имущества у граждан Украины в случае их нелояльности оккупационной власти. Для этого планируется провести перепись сельскохозяйственных земель. И хотя Херсон и Запорожье подконтрольны украинской власти, они тоже оказались под прицелом оккупантов.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД). Информация подтверждается данными с сайта госзакупок РФ, где разместили соответствующий тендер на 450 млн рублей (около $5,63 млн).

Речь идет о создании карты-схемы земель сельскохозяйственного назначения на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Среди заявленных целей переписи была "интеграция" оккупированных земель в российское административно-территориальное устройство.

В то же время документальной базы для составления таких карт оккупанты не имеют, поэтому такие работы должны проводиться в пределах кадастровых округов. Их советуют получить из Росреестра, но там оккупированные территории не включены в состав существующих кадастровых округов РФ, а также для них не созданы новые округа. Зато в составе страны-агрессора указаны земли, которые фактически находятся под контролем Украины, в частности Херсон и Запорожье.

Поэтому в ЦПД объяснили, что в кадастр будут вноситься данные о землях до внедрения в Украине земельной реформы – то есть до 2002 года. Агрессор запретил использовать более поздние данные, поскольку это юридически зафиксирует за гражданами Украины право на землю. Такая инвентаризация преследует несколько целей.

И хотя любые действия оккупантов в отношении украинской земли и имущества граждан Украины являются юридически ничтожными и не имеют никаких правовых последствий, включение временно оккупированных территорий в административно-территориальную структуру РФ имеет несколько целей:

оправдать кражи украинского зерна, что происходит с начала полномасштабного вторжения.

зерна, что происходит с начала полномасштабного вторжения. создать дополнительный инструмент давления на нелояльных оккупантам граждан Украины из-за риска потери земли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с марта в России заработали новые ограничения на регистрацию прав на недвижимость на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Теперь до 2028 года граждане Украины не смогут перерегистрировать свое жилье, ну а потом (по российским законам) окончательно его потеряют.

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