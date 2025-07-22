Зеленский ввел в действие решение о моратории на проверки бизнеса: что изменится для предпринимателей

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) о моратории на проверки бизнеса, что означает прекращение безосновательного вмешательства государственных органов в деятельность предпринимателей. Ожидается, что это позволит бизнесу работать свободно, уменьшит административное давление и переведет систему контроля в цифровой формат.

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Об этом стало известно из указа № 538/2025, который был опубликован на сайте Офиса президента 21 июля. Согласно принятому решению, в течение года в 'Украине будет действовать полномасштабный мораторий на проверки, которые осуществляются правоохранительными, таможенными, налоговыми и другими контролирующими органами.

Контроль остается только в исключительных случаях – там, где зафиксированы высокие риски нарушений или угрозы экономической безопасности. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что все проверки станут точечными и управляемыми исключительно через цифровые системы, что исключит ручное вмешательство.

Правительство уже инициировало аудит уголовных дел против предпринимателей – 30% из них уже закрыты из-за отсутствия оснований. Планируется введение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и ряд законодательных актов, чтобы защитить бизнес от давления и безосновательных арестов имущества.

Новые производства смогут открывать только Генеральный прокурор или руководители региональных прокуратур. Если арест имущества будет вредить работе предприятия, то его будут отменять. "Зависшие" дела без доказательной базы – будут закрывать.

По словам Зеленского, этот мораторий должен стать основой для перезагрузки подходов к государственному регулированию бизнеса в Украине. Вместо репрессивной системы проверок, которая сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, страна получит прозрачную цифровую модель надзора, которая будет работать по принципу доверия и эффективного риск-менеджмента.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФЛП (физические лица-предприниматели) – она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала лишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

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