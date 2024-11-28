Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год: на что выделили больше всего средств

Президент Украины подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, предусматривающий 3,6 трлн грн расходов. Основные приоритеты – оборона, социальная защита, образование и здравоохранение, но официального подтверждения пока нет в системе Верховной Рады.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это ключевой документ, определяющий финансовые приоритеты страны в условиях войны и продолжение экономических вызовов.

"Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн", – отметил Шмыгаль.

Общий объем расходов на следующий год запланирован на уровне 3,6 трлн грн, тогда как доходы составят 2,05 трлн грн. Ключевые направления финансирования:

Силы безопасности и обороны – 2,23 трлн грн;

– 2,23 трлн грн; социальная защита – 420,9 млрд грн;

– 420,9 млрд грн; здравоохранение – 217 млрд грн;

– 217 млрд грн; образование – 199 млрд грн.

Шмыгаль также подчеркнул, что бюджет рассчитан на уверенное прохождение следующего финансового года благодаря слаженной работе правительства, парламента и поддержке международных партнеров. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров," – заявил премьер.

Несмотря на эти цифры, в 2025 году заморожены социальные стандарты, такие как минимальная зарплата (8000 грн) и пенсия (2361 грн). "В проекте бюджета расходы на минимальную зарплату и пенсию остались на уровне предыдущего года. Это приведет к снижению реального дохода из-за инфляции, которая прогнозируется на уровне 9,5%", – отметила Роксолана Пидласа, глава парламентского комитета по бюджету.

Общий дефицит бюджета составит 1,64 трлн грн. Кабинет министров ожидает внешнего финансирования в размере 38,4 млрд долларов США, значительная часть которого пойдет на военные нужды.

"Это первые международные деньги, которые можно будет использовать на закупку оружия", – добавила Пидласа, уточняя, что на эти нужды предусмотрено 2 млрд долларов от Великобритании. Обновленная редакция законопроекта учла дополнительное финансирование на:

поддержку ветеранов войны;

дополнительные расходы на здравоохранение и образование (в частности, доплаты учителям);

покрытие военных расходов через спецфонд внешних заимствований.

Также громадам разрешено оставить 4% НДФЛ для покрытия расходов на энергоносители, но отменена субвенция на разницу в тарифах. Правительство прогнозирует рост номинального ВВП на 2,7% в 2025 году, при этом инфляция составит 9,5%. Валютный курс гривни ожидается на уровне 45 грн/доллар, что свидетельствует о тенденции к дальнейшей девальвации.

Несмотря на заявление премьера, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") уточнил, что в официальной системе Верховной Рады информация о подписании закона пока не появилась. "Вижу новость, что подписали закон о бюджете на 2025 год. Ну во-первых, пока официально еще нет. Хотя ручкой его действительно расписали. Но в системе должно появиться, тогда это подписали", – написал он.

Железняк также напомнил, что закон вступает в силу с 1 января 2025 года, поэтому на практике пока никаких изменений он не несет. "Дата вступления в силу – 1 января 2025 года. Поэтому еще больше месяца закон о бюджете не имеет никакого значения", – добавил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году правительство Украины не будет повышать социальные стандарты из-за отсутствия средств в бюджете. Минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, а минимальная пенсия – 2361 грн, что позволит сохранить стабильность выплат без дополнительной нагрузки на финансовую систему.

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