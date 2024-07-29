Затронет каждого украинца: в Раде заговорили об альтернативном плане повышения налогов

Депутаты Верховной Рады (ВР) могут не поддержать правительственное предложение о повышении налогов в Украине. В частности, вместо повышения военного сбора на 5% и распространение его на ФЛП и бизнес, в парламенте предлагают альтернативу – поднять налог на добавленную стоимость (НДС, сейчас 20%).

Видео дня

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук в интервью. Каким именно может быть повышение НДС, он не уточнил.

"Есть философия, которую предложило правительство – во многих местах взять понемногу.. Они предложили такую модель. Существует другая модель – взять один налог, который имеет самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость – и повысить его на определенный процент", – сказал Стефанчук.

Замглавы комитета по вопросам налогов Ярослав Железняк ("Голос") считает, что это заявление свидетельствует о еще большем падении шансов правительственного законопроекта на быстрое голосование в парламенте. "Думаю, что в шансы правительственного закона, вы уже и так понимаете, сначала были небольшие. А сейчас приближаются к нулю в таком виде", – отметил нардеп.

По мнению Стефанчука, вариант с повышением НДС может вызвать меньше общественной критики, т.к. "распространяется на всех". "Нам нужно тоже понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте", – сказал Стефанчук.

Спикер считает, что более очевидной модель повышения налогов станет после обсуждения соответствующих документов в профильном комитете ВР. В то же время, по словам Стефанчука, альтернативы повышению налогов нет, вопрос только в модели такого повышения.

"Мы отдаем себе отчет, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию. Эмиссия – это не выход. Мы не можем допустить этого", – сказал глава ВР.

Повышение налогов в Украине: что предложил Кабмин

Правительство Украины 18 июля одобрило законопроект, предлагающий внести изменения в Налоговый кодекс. Финальное решение, впрочем, будет принимать не Кабмин, а депутаты Верховной Рады. Дата рассмотрения законопроекта в пером чтении еще не определена.

Документом предусматривается повышение военного сбора, а также введение ряда новых налоговых платежей. В частности:

Увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5%. При этом его обяжут платить юрлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") – по разным ставкам в зависимости от группы.

При этом – по разным ставкам в зависимости от группы. Обложить военным сбором торговлю недвижимостью и авто.

Ввести налог на сладкую газировку.

Взимать военный сбор в размере 30% от стоимости при продаже ювелирных изделий из золота, платины и драгоценных камней.

Обложить военным сбором физ- и юрлиц при покупке банковских металлов.

В Минфине подсчитали, что в случае повышения военного сбора до 5% каждый украинец с минимальной зарплатой будет отдавать по 400 грн в месяц, а с близкой к средней зарплаты в 20 тыс. грн будет взыматься уже по 1 тыс. грн. Ежедневные платежи составят 13 и 33 грн соответственно.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в целом Украине каждый день нужно тратить на оборону по 5,6 млрд грн. По сути, это ежедневный военный сбор с 14 млн минимальных зарплат.

"Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. При этом можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому 1/4 из этой суммы предлагаем закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1,5 до 5% для физических лиц", – объяснял Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее планы ввести 15% военного сбора при покупке автомобиля вызвали резкий рост продаж, поскольку покупатели поспешили избежать дополнительных расходов. Однако эксперты предупреждают, что это может привести к дальнейшему падению продаж и уменьшению поступлений в бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!