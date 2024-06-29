Зарплаты взлетели в трех отраслях: из-за дефицита кадров возникла аномальная ситуация

В Украине из-за дефицита кадров взлетел размер зарплат в трех отраслях. В ресторанно-гостиничном бизнесе, строительстве и водном транспорте зарплаты за год выросли более чем на 40%.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Больше всего (44,1%) выросли зарплаты в сфере временного размещения и организация питания (гостинично-ресторанный бизнес, HoReCa). Согласно данным work.ua, в первом квартале 2024 года в этой области в среднем за неделю открывали до 4,8 тыс. вакансий и размещали до 4.8 тыс. резюме.

С апреля дефицит кадров в этой области критически усилился. Как результат, в мае за неделю открывали 5,7 тыс. вакансий и размещали 3,1 тыс. резюме. Итак, на одного сотрудника было почти две вакансии. Теперь не рестораны и гостиницы выбирают себе персонал, а работники этой сферы выбирают себе рестораны и гостиницы.

Ресторатор, глава Ассоциации ресторанов и гостиниц Днепра Елена Булах в комментарии OBOZ.UA рассказывает: искать персонал стало втрое труднее. Многие женщины уехали за границу, а мужчины – защищают страну в составе ВСУ. "Оставшиеся часто хотят неаргументированные зарплаты. Люди должны отрабатывать свою зарплату... Персонал искать стало очень тяжело. Те, кого находят, не имеют опыта и сразу хотят себе зарплаты такие, как до большой войны зарабатывали те, у кого уже есть высокий уровень квалификации", – жалуется Булах.

Зарплаты в данной отрасли выросли до 15 тыс. грн. Два года назад, в первом квартале 2022 года, украинцы в гостинично-ресторанном бизнесе зарабатывали всего 10,5 тыс. грн. Несмотря на значительный рост, до средней зарплаты HoReCa еще далеко. Частично это объясняется тем, что в заведениях питания часто практикуют выплату официально только минимальной зарплаты, а остальные – в конвертах.

На втором месте по темпам роста зарплат оказалось строительство. В среднем за год зарплаты в этой отрасли выросли на 44%, притом что зарплата все еще составляет в среднем всего 14,5 тыс. грн.

Строительство – отрасль, которая пострадала от дефицита кадров больше всего. На стройплощадках традиционно было больше вакансий для мужчин. Мобилизация привела к тому, что компании теряли целые бригады.

На третьем месте по уровню роста зарплат оказалась отрасль "водного транспорта". Здесь в среднем украинцы стали зарабатывать за год на 42% больше. В среднем украинцы получают 26 тыс. грн. До большой войны, в первом квартале 2022-го, в этой отрасли в среднем платили 12,6 тыс. грн.

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