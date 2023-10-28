Зарплаты повысили в 1,5 раза: безработным украинцам платят за восстановление

В Украине в 1,5 раза увеличили оплату труда безработных, участвующих в проекте "Армия восстановления". Этот проект был запущен год назад, чтобы дать возможность людям, потерявшим работу, заработать средства, приобщившись к несложным работам.

Как пишет глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своей странице в Telegram, за год к проекту присоединились более 62 тысяч человек в 19 регионах Украины.

Зарплату повысят с 6700 грн до 10 050 грн, а также сделать еще два повышения в 2024 году:

с 1 января – до 10 650 грн

с 1 апреля – до 12 000 грн.

Оплата коснется:

работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

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разгрузка, расфасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление ВПО социальных услуг;

плетение маскировочных сеток;

консервирование продукции для нужд ВСУ;

оказание помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медицинских учреждениях;

разбора завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка поврежденных железнодорожных путей и автомобильных дорог.

Регионы и муниципалитеты могут предложить к гарантированным государством средствам "местные надбавки".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн беженцев. В результате экономика Украины ежегодно будет недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП (в зависимости от количества беженцев, которые не вернутся домой).

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