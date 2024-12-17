Заработная плата членов Счетной палаты вырастет до 4,3 млн в год: президент подписал закон

Президент подписал закон, предусматривающий повышение зарплат членам Счетной палаты до 4,3 млн грн в год для председателя и до 3,8 млн грн для членов. При этом работники выведены из-под действия закона "О государственной службе", что, по словам экспертов, может снизить эффективность финансового контроля.

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Об этом говорится в законопроекте №10044-д. В документе, уже подписанном Владимиром Зеленским:

повышаются зарплаты членов Счетной палаты:

председатель Счетной палаты будет получать 4,3 млн грн в год ;

; члены палаты – по 3,8 млн грн в год ;

; советники – по 1,9 млн грн ;

; государственные аудиторы – от 1,9 млн до 2,8 млн грн .

. вывод из-под Закона "О государственной службе": члены Счетной палаты, их советники, секретарь СП, его заместитель и государственные аудиторы (в общей сложности около 450-500 человек ) больше не подпадают под действие закона о госслужбе;

члены Счетной палаты, их советники, секретарь СП, его заместитель и государственные аудиторы (в общей сложности около ) больше не подпадают под действие закона о госслужбе; статус Счетной палаты: орган определяется как высший орган финансового контроля, что, по словам экспертов, может противоречить Конституции Украины, поскольку такие изменения в статусе нуждаются в конституционном регулировании.

Законопроект представлялся как евроинтеграционный и позиционируется правительством как важный шаг для получения международной финансовой помощи, в частности от Международного валютного фонда. Впрочем, в его положениях кроется ряд потенциальных угроз для государственной системы контроля.

Нардеп Нина Южанина ("Европейская Солидарность"), комментируя принятие закона, резко раскритиковала его из-за сверхвысоких зарплат членов Счетной палаты и отсутствия четкой ответственности за их работу. На своем канале она отметила: "Нам так не жить!", намекая на несправедливость, когда в условиях военного положения и дефицита бюджета принимаются решения о столь колоссальных повышениях.

Эксперты и общественные деятели уже успели окрестить это решение "пиром во время чумы", отмечая недопустимость повышения зарплат в то время, когда значительная часть населения страдает от экономического кризиса. Кроме того, вывод работников Счетной палаты из-под действия закона о госслужбе создает риски для прозрачности и объективности финансового аудита.

Несмотря на критику, документ получил поддержку парламента и был подписан президентом из-за его евроинтеграционной составляющей. Правительство рассчитывает, что этот закон поможет выполнить условия получения очередных траншей международной финансовой помощи.

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