Названы космические зарплаты судей в Украине: сумма может удивить

В Украине судьи зарабатывают более 400 тыс. грн в месяц. При этом в зависимости от суда зарплата может колебаться от 75 тысяч. до 420 тыс. грн.

Видео дня

OBOZ.UA проанализировал десятки деклараций и собрал зарплаты "служителей Фемиды" в разных судах. Зарплата судьи зависит от должности (председатель суда зарабатывает больше), а также от юрисдикции. В районных судах могут платить в разы меньше, чем судьям специализированных судей или тем более Верховного, Конституционного суда.

Местные суды. Заместитель председателя Дзержинского районного суда Харькова Евгений Невеницын в прошлом годузарабатывал в среднем 949 010 грн. Это в среднем около 79 тысяч. грн в месяц. Эта зарплата близка к заработной плате прокуроров областных прокуратур.

Судья Черниговского окружного административного суда Людмила Полищук за прошлый годзадекларировала зарплату в 1107958 грн. Это около 92,3 тыс. грн в месяц.

Чем выше инстанция, тем больше платят судьям. Например, Елена Копытова, судья Северного апелляционного хозяйственного суда в прошлом годузадекларировала 1872856 грн. В среднем это 156 тысяч. грн в месяц.

Верховный трибунал. Судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Виктория Мацедонская за прошлый годзадекларировала зарплату в размере 3925278 грн. Это примерно 327,1 тыс. грн в месяц. Следует отметить, что для судьи Верховного суда это относительно средняя зарплата.

Судья Верховного суда Константин Огородник в прошлом году в среднемзарабатывал 4183733 грн. Это в среднем 348,6 тыс. грн в месяц.

Конституционный трибунал. Судья КСУ Виктор Кривенко в прошлом годузаработал 4956441 грн. Это 413 тыс. грн в месяц.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!