Заработали 5 миллиардов долларов в день: сколько США планирует получить от "золотых карт" для иммигрантов

США запустили программу "золотых карт", дающих право на постоянное проживание, и только за день заработали 5 миллиардов долларов. Ожидается, что эта инициатива может принести 5 триллионов долларов и помочь сократить государственный долг.

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Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, пишет Financial Express. Стоимость каждой карты составляет 5 миллионов долларов, и, несмотря на высокую цену, интерес к программе огромен.

По прогнозам администрации Дональда Трампа, если будет продано 1 миллион карт, США могут получить 5 триллионов долларов. Эта программа является альтернативой традиционной визе EB-5, ранее позволявшей инвесторам получить грин-карту через вложение средств в экономику США.

Президент Трамп и министр торговли Говард Лутник заявили, что EB-5 была неэффективной и полной коррупционных схем. "Золотая карта" же предоставляет мгновенное право на постоянное проживание без необходимости создания рабочих мест или доведения активных инвестиций в бизнес.

По оценкам, в мире существует 37 миллионов человек, которые могут позволить себе такую инвестицию. Основными покупателями становятся бизнесмены, инвесторы и влиятельные лица из разных стран, желающих получить доступ к жизни в США. При запуске программы министр торговли США отметил, что уже 250 000 человек выразили заинтересованность в приобретении "золотых карт". Ожидается, что это станет одним из самых масштабных проектов по привлечению частного капитала в истории США.

Вырученные средства будут направлены на сокращение государственного долга США, превысившего 36 триллионов долларов. Это одна из ключевых целей администрации Трампа, которая стремится снизить экономическое давление на страну.

Чтобы обеспечить безопасность и контроль за процессом, команда Илона Маска разрабатывает специальную программу для автоматизированной проверки репутации заявителей. По словам Говарда Лутника, эта система позволит проверять потенциальных держателей карточек быстрее и эффективнее традиционных правительственных процедур.

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