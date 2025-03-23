Украинские беженцы в Британии могут остаться без работы и жилья: какие причины и чего ждать

Тысячи украинских беженцев в Великобритании могут потерять жилье и работу из-за неопределенности с продлением виз. Эксперты рекомендуют автоматическое продление, но правительство пока не приняло соответствующего решения.

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Об этом пишет The Telegraph. Проблема с продлением виз для украинских беженцев в Великобритании обостряется, создавая серьезные трудности для тысяч людей, нашедших убежище в стране.

После истечения трехлетнего срока действия виз по программе Ukraine Scheme многие украинцы оказались в ситуации неопределенности. Они не могут доказать свое право оставаться в стране, что усложняет аренду жилья, заключение новых договоров и даже влияет на уровень оплаты за жилье.

Как пишет издание, по истечении срока действия виз украинские беженцы столкнулись с массовыми трудностями. С февраля в Британии действует новая схема продления виз, предусматривающая возможность продления статуса еще на 18 месяцев. Однако для этого следует подать заявку, а ее рассмотрение может занимать до восьми недель. Это создает правовую неопределенность, по которой:

26% украинских беженцев столкнулись с отказом в продлении аренды;

24% не смогли заключить новые договоры на жилье;

некоторые арендодатели воспользовались ситуацией для увеличения стоимости аренды в несколько раз или требовали предоплаты.

По данным исследования Университета Бирмингема, 41% украинцев в Великобритании не смогли найти работу или получить повышение из-за неопределенного иммиграционного статуса. А 22% потеряли работу именно по истечении срока действия визы.

Дополнительные трудности возникли из-за решения британского правительства приостановить прием заявок на продление виз по программе Homes for Ukraine до 4 февраля. Это привело к еще большему напряжению среди украинских беженцев. По данным The Telegraph, 94% беженцев выразили желание остаться в стране, однако из-за бюрократических задержек они не могут гарантировать себе стабильное будущее.

На сегодняшний день эксперты предлагают автоматическое продление виз, что позволило бы избежать массовых увольнений и выселений. Однако британское правительство пока не приняло окончательного решения по этому вопросу. Известно лишь, что с 4 февраля 2025 года владельцы таких виз смогут подавать заявки на продление в МВД, но из-за задержек в рассмотрении они могут остаться без средств к существованию на несколько месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских беженцев в Чехии ввели специальный долгосрочный вид на жительство, доступный только прожившим в стране не менее двух лет, имеющий годовой доход от 440 000 крон и не получавший гуманитарной помощи с июля 2024 года. Те, кто не отвечает этим требованиям, будут оставаться в статусе временной защиты.

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