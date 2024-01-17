Запад не должен медлить с деньгами для Украины и конфискацией российских активов: Зеленский предупредил о кризисе

Президент Украины Владимир Зеленский не советовал бы США и Евросоюзу экспериментировать с задержкой помощи для отражения российской агрессии. В мире может начаться глобальный кризис.

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"Если честно, я бы не советовал всем экспериментировать, потому что это страшный эксперимент – затягивать с той или иной помощью. Проблема в том, что мы даже иногда называем "помощь" помощью, потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, большинства украинских людей. Но это и безопасность Европейского континента, которая будет иметь влияние, безусловно, на безопасность на всех континентах. И уже оказывает влияние", – заявил президент в Давосе на встрече с Международным СМИ Советом.

Замороженные российские активы в случае их конфискации будут использованы для восстановления Украины. Денежные средства не будут направлены на военные цели.

"Если у нас будет 300 млрд активов России, мы их сразу потратим на восстановление всего того, что было разрушено их ракетами", – отметил гарант. Президент также отметил, что "нельзя делить деньги на государственные российские и частные". Он добавил, что если в мире есть эти $300 млрд, то "почему бы их не использовать?"

Использованы они не на военные цели. В частности, речь идет о восстановлении школ, укрытий, госпиталей, университетов, церквей и т.д.

"Ибо эти представители частного сектора выплачивают налоги. И они официально поддерживают войну. Потому что список этих людей находится под санкциями. Есть список, потому что у них двойное гражданство или у них какая-то недвижимость за рубежом – в Европе, Франции, Англии, США", – подытожил глава государства.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 17 января, планирует провести встречу с членами обеих палат Конгресса. Мероприятие состоится в Белом доме, на нем американский лидер обсудит с конгрессменами важность принятия его запроса о финансировании, включая с помощью Украины на $60 млрд.

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