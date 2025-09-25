Замороженные активы РФ: Мерц предлагает ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в €140 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму 140 миллиардов евро. Он настаивает, что источником финансирования должны стать замороженные российские активы, которые находятся в распоряжении европейских институтов.

Видео дня

Об этом Мерц написал в статье для британского издания The Financial Times. Он отметил, что кредит следует использовать для закупки военного оборудования, причем решение о конкретных приобретениях должны принимать правительства стран ЕС вместе с Киевом. FT в свою очередь подчеркнула, что механизм, который предлагает немецкий канцлер, предусматривает блокирование возможности для отдельных государств заблокировать такую инициативу.

Общая безопасность Европы

По словам Мерца, Евросоюз должен найти правовой механизм, который позволит задействовать замороженные российские средства без вмешательства в право собственности. Он уточнил, что заем будет погашен только после того, как Россия компенсирует Украине нанесенный войной ущерб. Канцлер также подчеркнул, что деньги должны использоваться исключительно на приобретение военной техники, а не на покрытие дефицита украинского бюджета.

Он добавил, что такая программа одновременно будет способствовать развитию европейской оборонной промышленности, а затем – укреплению коллективной безопасности и суверенитета ЕС. "Я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабах, которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет", – объяснил канцлер.

Финансовый механизм

На первом этапе кредит, по словам Мерца, будет гарантирован государствами-членами ЕС, а уже потом обеспечен за счет средств из долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028 год. Он также подчеркнул, что необходимо "массово повышать цену агрессии для России", чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Еврокомиссия сейчас рассматривает варианты использования замороженных активов России на сумму около 194 миллиардов евро. Они хранятся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Что ждет кремлевские миллиарды

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что власти Германии изменили подход к замороженным российским активам. Теперь в Берлине готовы обсуждать использование не только доходов от суверенных активов Центробанка РФ, а и основной суммы для финансовой поддержки Украины

Еще ранее, в Европейской комиссии предложили передать Украине 172 млрд евро, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, и заменить их облигациями, гарантированными Евросоюзом (ЕС).

Известно, что 10 сентября Украина получила от ЕС уже восьмой транш в размере 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках инициативы "Большой семерки" (G7) ERA Loans. Средства позволяют финансировать ключевые расходы госбюджета, включая "социалку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!