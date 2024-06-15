Закон о мобилизации транспорта имеет значительные коррупционные риски, – СМИ

После принятия нового закона о мобилизации в повестке дня для бизнеса стал вопрос не только кадров, но и военно-транспортной обязанности, то есть изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств для нужд ВСУ. Механизм "добровольно-принудительной реквизиции" транспорта предприятий до сих пор не прописан, и вызывает у бизнес-сообщества ряд вопросов, в том числе – как предотвратить потенциально возможную коррупцию.

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Об этом говорится в аналитике на сайте ЦТС.

"Первое, что беспокоит участников рынка – это неопределенность критериев и процедуры выполнения транспортного долга. Ведь под эту категорию может попадать любая единица подвижного парка предприятия, начиная от автобусов для перевозки рабочего персонала и заканчивая крупнотоннажными грузовиками и экскаваторами. На военном учете должны стоять все транспортные средства компаний, включая легковые авто и водный транспорт – и значит, весь этот транспорт будет запрещено перемещать", - указывает издание.

Украинский бизнес никогда не находился в очень благоприятном положении и не обладал избыточным ресурсом, говорят эксперты, опрошенные ЦТС. А через два года после начала большой войны, когда бизнес вынужден экономить буквально на всем, принудительное изъятие транспорта станет еще одним дополнительным ударом, после которого часть украинских предприятий может просто закрыться и не возобновить свою работу.

"Еще один важный аспект – защита от потенциальных коррупционных рисков, о чем уже сейчас публично говорят предприниматели, в частности, в аграрном секторе. При отсутствии четко определенных критериев должностные лица ТЦК могут самостоятельно определять, чей транспорт и в какой последовательности подпадает под выполнение транспортного долга. Учитывая, что цена вопроса может достигать десятков, а то и сотен тысяч долларов – возникает мощный рычаг влияния на бизнес и человеческий фактор, а значит, и возможности для незаконного обогащения и получения неправомерной выгоды на уровне ТЦК", - пишет ЦТС.

Как известно, согласно новому закону об усилении мобилизации граждане и бизнес больше не смогут свободно распоряжаться автомобилями, состоящими на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), и перемещать их за пределы области. Закон предусматривает, что ТЦК получат данные от МВД по автомобилям в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга. Кроме того, для руководителей предприятий будет введен частичный наряд на передачу транспортных средств.