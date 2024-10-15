Налог, который платят все, могут повысить: Гетманцев рассказал, когда именно и какие причины

В 2025 году в Украине необходимо будет вернуться к обсуждению повышения НДС (налога на добавленную стоимость). НДС является одним из самых эффективных налогов, уплачиваемых всеми потребителями товаров и услуг, независимо от уровня доходов. Повышение этого налога может стать важным инструментом обеспечения стабильности бюджета и борьбы с теневой экономикой.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. В Украине действует общая ставка НДС в 20%.

Однако для отдельных категорий товаров, таких как лекарственные препараты и сельскохозяйственная продукция, установлены пониженные ставки – 7% и 14% соответственно. НДС является одним из ключевых инструментов, обеспечивающих наполнение государственного бюджета, и одновременно одним из наиболее эффективных налогов, оказывающих значительное влияние на экономическую систему страны.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, к вопросу повышения НДС Украина может вернуться уже в 2025 году. Повышение этого налога было предметом многочисленных дискуссий в 2024 году, однако, наконец, Верховная Рада остановилась на решении увеличить военный сбор, который принес бы государству около 30 миллиардов гривен дополнительных доходов. Повышение НДС могло бы добавить бюджету 45-46 миллиардов гривен, но по ряду причин его повышение было отложено.

Одна из ключевых причин, почему решение о повышении НДС не было принято немедленно, – его влияние на инфляцию. По словам Гетманцева, НДС имеет прямое влияние на уровень цен, поскольку является косвенным налогом, переводимым на конечного потребителя. Увеличение ставки НДС неизбежно привело бы к удорожанию товаров и услуг, что могло спровоцировать повышение инфляции в стране. В то же время военный сбор, направленный на сокращение потребления, имеет противоположный эффект и помогает сдерживать инфляцию.

НДС также является налогом, уплачиваемым только "белым" бизнесом – теми предприятиями, которые работают открыто и уплачивают все необходимые налоги. Однако существует также значительная часть теневой экономики, где НДС не уплачивается. Например, импортируемые нелегально товары, как в случае с техникой или другими товарами высокого спроса, не облагаются НДС, что создает неравные условия для участников рынка. Поэтому вопрос о повышении НДС имеет значение только для легально работающих предприятий.

Однако даже учитывая преимущества НДС как стабильного источника поступлений в бюджет, его повышение может иметь негативные последствия. Среди основных вызовов – возможное давление на бизнес и дальнейший рост теневой экономики. По оценкам экспертов, значительное повышение налогов может стимулировать бизнес к поиску путей уклонения от уплаты налогов, что негативно отразится на общей фискальной дисциплине в стране.

Вместе с тем, по словам Гетманцева, существуют значительные резервы для увеличения поступлений от НДС за счет борьбы с теневыми схемами. По его данным, поступления от НДС за период с 2021 по 2024 год выросли на 73%, что превышает уровень инфляции и указывает на значительные успехи в детенизации экономики. Внедрение новых законодательных инициатив, направленных на усиление контроля над уплатой налогов в таких секторах, как производство алкогольной продукции, топлива и игорный бизнес, также способствовало увеличению доходов от НДС.

Гетманцев обратил внимание на важность расширения налогооблагаемой базы за счет детенизации экономики. По его словам, если предпринять эффективные меры по выводу бизнеса из тени, можно значительно увеличить доходы бюджета. Одним из шагов в этом направлении стало введение так называемого налога на мощность для спиртовых заводов, позволяющего более эффективно контролировать производство и реализацию спирта.

Несмотря на все вызовы, вопрос повышения НДС не закрыт. Гетманцев отметил, что в случае критического увеличения расходов в государственном бюджете на 2025 год к этому вопросу придется вернуться. В рамках договоренностей с МВФ Украина может быть вынуждена пересмотреть ставки налогов, в том числе НДС, чтобы обеспечить стабильность бюджетных поступлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, законопроект о масштабном повышении налогов (в том числе военного сбора) может вступить в силу уже в ближайшие дни. Депутаты Верховной Рады (ВР) отклонили все блокирующие постановления этого закона, что открыло путь к подписанию документа.

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