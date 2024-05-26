Вызовы энергосистемы 26 мая: в каких областях отсутствует свет и почему

26 мая энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на ракетную атаку на Хмельнитчине и боевые действия в других областях, благодаря усилиям энергетиков и международному сотрудничеству. Все отключения электроэнергии, вызванные атаками и непогодой, были оперативно устранены, и ограничений потребителей на текущие сутки не предполагается.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.

В дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше, получая излишки электроэнергии из их энергосистемы. С 20:00 до 24:00 были введены ограничения потребителей, однако на текущие сутки ограничений не планируется. Ситуация зависит от погодных условий и уровня потребления, поэтому потребители призывают к разумному и ответственному использованию электроэнергии.

Состояние электрических сетей

Винницкая область : по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго , что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Электроснабжение было оперативно возобновлено.

: по технологическим причинам , что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Электроснабжение было Закарпатская область: во время грозы отключилась воздушная линия облэнерго, что повлекло за собой обесточивание бытовых потребителей.

На одной из шахт Донбасса вышла из строя подъемная машина ствола, на момент аварии в шахте находились 14 рабочих, которых успешно вывели на поверхность. Ремонтные работы продолжаются.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в размере 12 000 МВт*ч. Экспорт электроэнергии не предполагается.

Энергетическая ситуация в регионах на 26 мая

После ракетных обстрелов в Хмельницком было обесточено более 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах, все были заживлены. Также энергетики возобновили электроснабжение в 23 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.

В результате ракетных обстрелов в Харькове обесточены 1,1 тысячи абонентов, в то же время заживлены 1,3 тысячи точек учета. Остается обесточенными 38,5 тысяч абонентов из-за боевых действий. Газовики возобновили газоснабжение 112 потребителей.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов обесточено 8,8 тысяч абонентов, энергетики возобновили электроснабжение для более 9 тысяч абонентов. Остается обесточенными 48,2 тысяч абонентов.

В городе Житомир обнаружена утечка газа из подземного газопровода на территории домохозяйства, прекращено газоснабжение 30 абонентов. В Запорожье по технологическим причинам выключались 308 точек учета в 3 населенных пунктах, из-за боевых действий обесточены 64 абонента. Энергетики заживили 533 абонента, обесточиваемых по технологическим причинам.

В Киевской области в Белоцерковском районе по технологическим причинам отключено газоснабжение 118 потребителей в частном секторе. В Николаеве потребитель во время самовольной замены водонагревателя залил водой газопровод, что привело к прекращению газоснабжения для 27 потребителей.

В Сумской области энергетики возобновили электроснабжение для 356 абонентов, которые выключались из-за боевых действий. По технологическим причинам отключена 681 точка учета, остаются обесточенными более 7 тысяч точек учета в 82 населенных пунктах. В результате боевых действий в Чернигове обесточенными остаются 1501 абонент в 27 населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/кВт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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