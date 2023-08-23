Выделят сотни миллионов евро: Британия избавит Украину от ядерной зависимости от России

Британия предоставит Украине кредитные гарантии на сумму 192 млн. фунтов (225 млн. евро) для укрепления энергетической безопасности Украины. Таким образом, правительство Британии поможет украинским предприятиям отказаться от кремлевских ресурсов.

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Об этом объявил министр энергетики Британии Грант Шаппс во время своего визита в Украину, пишет Sky News. Участниками договора станут компании "Энергоатом" и британское экспортно-кредитное агентство "UK Export Finance". Шапс также отметил, что благодаря этой помощи произойдет укрепление энергетической безопасности Украины и ослабление позиций Путина.

Британский министр в рамках своего визита посетил электростанцию, которую россияне бомбили раньше. В настоящее время объект закрыт на ремонт.

"Великобритания предоставит кредитную гарантию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов украинской национальной атомной компании "Энергоатом" через британское экспортно-кредитное агентство UK Export Finance", – говорится в сообщении.

По данным Министерства энергетической безопасности, новый заем приблизит невоенную финансовую помощь Великобритании Украине к 5 млрд фунтов стерлингов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский миллиардер Евгений Швидлер просил снять с него экономические санкции, однако Высокий суд Лондона отказал олигарху и принял решение в пользу правительства Британии. Бизнес партнер Романа Абрамовича пытался разжаловать представителей правосудия тем, что арест его активов "не дает нормально жить".

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