Выбрать другой правовой статус или вернуться в Украину: Совет ЕС дал беженцам официальную рекомендацию

Украинским беженцам придется принять ключевое решение: остаться в ЕС (Европейский Союз), оформив другой национальный правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину. Отмечается, что после завершения действия временной защиты двойного статуса не будет, поэтому выбор станет неизбежным.

Совет Европейского Союза опубликовал официальные рекомендации, которые определяют скоординированный подход к постепенному прекращению действия режима временной защиты для граждан Украины. Документ описывает возможные сценарии для миллионов украинцев, которые сейчас находятся в странах-членах ЕС, а также предлагает пути для их возвращения или дальнейшей легализации на территории Союза.

Режим временной защиты, введенный в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину, гарантировал украинцам доступ к жилью, работе, образованию и социальным услугам. Сейчас этот режим действует до 4 марта 2027 года, однако ЕС уже планирует будущий переход, чтобы избежать хаотичных решений в будущем.

Основные положения рекомендаций

Украинцам будет предложено перейти на правовые статусы, которые предоставляют отдельные государства-члены ЕС. Это могут быть:

вид на жительство на основании официального трудоустройства;

разрешение для самозанятых лиц и предпринимателей;

разрешение для студентов, учащихся или ученых;

вид на основании семейных обстоятельств;

другие категории, предусмотренные национальным законодательством.

Страны ЕС должны обеспечить прозрачное информирование о преимуществах и ограничениях таких статусов, чтобы украинцы могли принимать сознательные решения. Сохранять одновременно временную защиту и другой национальный статус нельзя будет. Те, кто не получит новый статус, постепенно потеряют право оставаться в ЕС по нынешней схеме.

Европейские страны создадут возможности для краткосрочных поездок в Украину, чтобы люди могли проверить состояние своего имущества, посетить родственников или оценить условия для возможного возвращения. Для этого будут работать специальные информационные центры.

После завершения временной защиты предусмотрены программы с финансированием от ЕС. Они будут включать помощь с жильем, медицинским обеспечением и социальной адаптацией в Украине. Ориентировочно этот процесс продлится в течение одного года после марта 2027-го. Участие в таких программах позволит оставаться легально в ЕС до момента выезда. Особую защиту сохранят:

люди с инвалидностью;

родители детей, обучающихся в школах (они смогут оставаться до завершения учебного года);

другие категории, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

В государствах ЕС будут работать специальные хабы, где украинцы смогут получить консультации по легализации, возвращению или адаптации в Украине. Совет ЕС подчеркивает, что возвращение украинцев должно происходить добровольно, поэтапно и гуманно. Для этого ЕС будет работать в тесном сотрудничестве с украинскими властями, в частности по жилищным вопросам, социальной поддержке и программам реинтеграции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, которые вернутся из Польши, готовят программу поддержки с временным жильем, гуманитарной, медицинской и социальной помощью. Также планируется организационная и логистическая поддержка, чтобы облегчить их возвращение домой.

