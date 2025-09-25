Выбрать другой правовой статус или вернуться в Украину: Совет ЕС дал беженцам официальную рекомендацию
Украинским беженцам придется принять ключевое решение: остаться в ЕС (Европейский Союз), оформив другой национальный правовой статус, или готовиться к возвращению в Украину. Отмечается, что после завершения действия временной защиты двойного статуса не будет, поэтому выбор станет неизбежным.
Совет Европейского Союза опубликовал официальные рекомендации, которые определяют скоординированный подход к постепенному прекращению действия режима временной защиты для граждан Украины. Документ описывает возможные сценарии для миллионов украинцев, которые сейчас находятся в странах-членах ЕС, а также предлагает пути для их возвращения или дальнейшей легализации на территории Союза.
Режим временной защиты, введенный в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину, гарантировал украинцам доступ к жилью, работе, образованию и социальным услугам. Сейчас этот режим действует до 4 марта 2027 года, однако ЕС уже планирует будущий переход, чтобы избежать хаотичных решений в будущем.
Основные положения рекомендаций
Украинцам будет предложено перейти на правовые статусы, которые предоставляют отдельные государства-члены ЕС. Это могут быть:
- вид на жительство на основании официального трудоустройства;
- разрешение для самозанятых лиц и предпринимателей;
- разрешение для студентов, учащихся или ученых;
- вид на основании семейных обстоятельств;
- другие категории, предусмотренные национальным законодательством.
Страны ЕС должны обеспечить прозрачное информирование о преимуществах и ограничениях таких статусов, чтобы украинцы могли принимать сознательные решения. Сохранять одновременно временную защиту и другой национальный статус нельзя будет. Те, кто не получит новый статус, постепенно потеряют право оставаться в ЕС по нынешней схеме.
Европейские страны создадут возможности для краткосрочных поездок в Украину, чтобы люди могли проверить состояние своего имущества, посетить родственников или оценить условия для возможного возвращения. Для этого будут работать специальные информационные центры.
После завершения временной защиты предусмотрены программы с финансированием от ЕС. Они будут включать помощь с жильем, медицинским обеспечением и социальной адаптацией в Украине. Ориентировочно этот процесс продлится в течение одного года после марта 2027-го. Участие в таких программах позволит оставаться легально в ЕС до момента выезда. Особую защиту сохранят:
- люди с инвалидностью;
- родители детей, обучающихся в школах (они смогут оставаться до завершения учебного года);
- другие категории, нуждающиеся в дополнительной поддержке.
В государствах ЕС будут работать специальные хабы, где украинцы смогут получить консультации по легализации, возвращению или адаптации в Украине. Совет ЕС подчеркивает, что возвращение украинцев должно происходить добровольно, поэтапно и гуманно. Для этого ЕС будет работать в тесном сотрудничестве с украинскими властями, в частности по жилищным вопросам, социальной поддержке и программам реинтеграции.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, которые вернутся из Польши, готовят программу поддержки с временным жильем, гуманитарной, медицинской и социальной помощью. Также планируется организационная и логистическая поддержка, чтобы облегчить их возвращение домой.
