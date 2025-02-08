Россия захватила украинские полезные ископаемые на триллионы долларов, но Украина остается на первом месте по объему титана и урана, – Зеленский

Россия на оккупированных территориях захватила полезные ископаемые и редкоземельные металлы на триллионы долларов. При этом Украина все еще остается на первом месте по запасам месторождений урана и титана.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Reuters. Захваченные украинские ресурсы Россия может поставлять своим партнерам, в частности Северной Корее, Ирану.

"Все это будет работать потом. Все это есть в оружии, ракетах, дронах. Все это будет работать не только против Украины – против США, против Европы, против других стран мира. И поэтому я ему сказал: это богатая земля. У нас есть полезные ископаемые. Это не значит, что мы отдаем. Речь идет о партнерстве. Вкладывайте деньги, давайте вместе разрабатывать. Главное – это безопасность западного мира", – прокомментировал Зеленский предложение Трампа инвестировать средства в разработку полезных ископаемых в Украине.

При этом президент отметил, что в плане мира были предусмотрены инвестиции США в украинские полезные ископаемые и редкоземельные металлы. В то же время Россия уже успела захватить ископаемые на триллионы долларов.

"Они захватили угольное сердце Украины. Что произошло? Там есть марка угля "антрацит", и у нас его больше нигде нет. Нам пришлось всю нашу генерацию, которая использовала эту марку угля, переводить на другой. А что они сделали? Они этот антрацит отдали Приднестровью", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп уже пригрозил Европейскому Союзу торговой пошлиной. Новая американская администрация готова начать торговую войну с ЕС, если Европа не будет закупать больше нефти и газа у США.

Такие намерения Трампа, по определению Зеленского, вполне логичны, поскольку импорт в Европу российских энергоресурсов, что противоречит гарантиям безопасности США, все еще имеет место.

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