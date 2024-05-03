Возвращение беженцев откладывается: в этом году из Украины выедет еще 200 тысяч человек – НБУ

В 2024 году предполагается отток около 200 тысяч внешних мигрантов. Однако в последующие годы, в том числе до 2025-2026 годов, прогнозируется возвращение 1,2 миллиона человек в страну.

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). "В 2024 году ожидается дальнейший отток внешних мигрантов (около 200 тыс. человек)", – говорится в сообщении.

Это предположение незначительно ухудшилось по сравнению с предыдущим прогнозом НБУ за январь с учетом несколько большего отлива в I квартале 2024 года. Однако, учитывая дальнейшее восстановление украинской экономики в 2025 году и постепенное сокращение программ поддержки украинских мигрантов в странах-реципиентах, ожидается формирование чистого возвращения мигрантов в Украину примерно на 400 тысяч человек. В 2026 году этот процесс может расти и составлять, по прогнозам НБУ, 800 тысяч человек.

На фоне этого, значительным будет оставаться количество внутренне перемещенных лиц, что приведет к углублению диспропорций на рынке труда. Прогноз НБУ указывает на высокие риски большего оттока мигрантов за границу и давления на бюджет и систему социальной защиты из-за внутренней миграции. Это может усилиться из-за увеличения интенсивности боевых действий и дальнейших потерь экономики Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается значительное повышение заработных плат в результате несоответствия между спросом и предложением, стимулирующим конкуренцию среди работодателей. Прогнозируется, что в 2025 году реальная заработная плата украинцев превысит довоенный уровень.

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